الطريقة الصحيحة لعمل لقمة القاضي المقرمشة بدلاً من شرائها من الخارج

أقترب شهر رمضان والذي يُعرف بكثرة تداول الحاويات في مصر والوطن العربي وتستعد المحلات والبيوت المصرية لتحضير أشهي الحلويات في رمضان ويظهر ذلك بشكل كبير عن طريق تداول الكثير من أصناف الحلويات عبر صفحات التواصل الإجتماعي ومواقع الأنترنت وكذلك البحث عن أنواع جديدة وبسبب كثرة توافر الحلويات وظهور أصناف جديدة بدأ الأشخاص يشتاقون للحلويات القديمة اللذيذة مثل لقمة القاضي والتي أنتقلت إلينا قديماً من بلاد الشام ومن الممكن أن يختلف أسمها من دولة لأخرى حسب الثقافة الخاصة بهم وعلى الرغم من ظهورها لأول مرة منذ آلاف السنين إلا أن خبراء المطبخ يقومون بالتطوير والإبداع في طريقة تحضيرها و للتعرف على طريقة تحضير لقمة القاضي يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي هو لقب يُطلق على الحلويات التي تُشبه الزلابية حيث يختلف الأسم الخاص بها من دولة لأخرى وتعتبر لقمة القاضي من الحلويات التقليدية بشكل كبير فقد ظهرت في العراق وتركيا أولاً ثم بدأت بالإنتشار حتى يومنا هذا، ويعتبر لها موسم للازدهار مثل معظم الحلويات خاصةً في شهر رمضان.

المكونات:

نصف كيلوغرام من السميد الخاص بالحلويات.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار من الماء بحيث يكون قابل للزيادة حسب الحاجة.

زيت نباتي للقلي.

رشة ملح.

القطر.

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات التي تم ذكرها أعلي المقال ووضعها وتشغيل الخلاط على درجة بسيطة للحصول على خليط سائل. نضع المكونات بعد الخلط في طبق واسع وتغطية الطبق بكيس من النايلون لمدة لا تقل عن ساعة بحيث يكون المكان دافئ. نحضر مقلاة الزيت للقلي ووضع كمية مناسبة من الزيت النباتي في المقلاة ونتركه خمس دقائق حتى يسخن نبدأ بتشكيل لقمة القاضي إلي دوائر صغيرة الحجم أو أصابع حسب الرغبة وتقليبها بإستمرار. وعند تحول لونها إلي اللون الذهبي الفاتح نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها بشكل مباشر في القطر بحيث يكون القطر بارداً وتكرار الإعداد حتى نهاية عجينة لقمة القاضي. بعد الإنتهاء نقوم بإخراج الدوائر من القطر ورش كمية من جوز الهند المبشور أعلي الحلويات وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم لتذوقها.

طريقة التحضير