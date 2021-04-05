تحضير البطاطس المقرمشة بالنشا مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر مقبلات الطعام التي يتم تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية خاصةً الوجبات السريعة وغيرهم وفي الحياة اليومية يتم تحضير البطاطس بشكل يومي ولكن بشكل تقليدي لذلك فإن تحضير البطاطس بطريقة مقرمشة يعتبر أمر يشغل الكثير من الأمهات والفتيات حيث تحب الأمهات تحضير جميع الوجبات في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج حيث يتضاعف ثمنها داخل المطاعم لذلك تحاول الأمهات الاعتماد على النفس في تحضير الوجبات وبسبب الإقبال الشديد عليها نستقبل يومياً أسئلة عديدة عن كيفية تحضير البطاطس المقرمشة من قبل عمليات البحث عبر جوجل، وهي طريقة سهلة وبسيطة للحصول علي بطاطس مقرمشة ولذيذة بمذاق مختلف مثل المحلات والمطاعم دون شرائها، للتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة السطور التالية من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

يقبل الأشخاص بشكل كبير على البطاطس المقرمشة في المطاعم والمحلات خاصةً في الجامعات وبين الأطفال لذلك تحاول الأمهات البعد عن طريقة تحضير البطاطس العادية التقليدية والبحث عن طريقة التحضير المقرمشة الخالية من الزيوت بعيداً عن كونها لذيذة من حيث المذاق فهي تعتبر صحية بسبب عدم احتوائها على الزيوت التي تعتبر غير صحية للأشخاص.

المكونات:

كمية من البطاطس الخاص بالتحمير.

نصف كأس من الخل.

كأس من الزيت للتحمير.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

تقشير البطاطس أولاً وغسلها بالماء بعد ذلك نقوم بتشكيل البطاطس على هيئة أصابع بحيث تكون متساوية في الحجم سواء رفيعة أو عريضة. نقوم بغسل البطاطس جيداً وتنظيفها. ثم نحضر طبق واسع من البلاستيك ونضع به ماء وفير وسكب الخل على الماء. ثم نضع به شرائح البطاطس لمدة ساعة متواصلة. بعد مرور ساعة نقوم بغسلها من الخل ونتركها حتى تصبح جافة ونضعها بطبق خارجي. ثم رش كمية النشا التي تم تحديدها أو أكثر حسب الرغبة على البطاطس بحيث تكون البطاطس مليئة بالنشا من جميع الاتجاهات ثم نتركهم جانباً. نبدأ بتجهيز المقلاة ونضع بها كمية من الزيت النباتي عالي الجودة. ثم نتركه حتى يصبح ساخناً نضع البطاطس بهدوء مع الحرص على عدم الإصابة بالزيت الساخن بعد أن تصبح ناشفة إلي حد ما نقوم بتقليب البطاطس بإستمرار حتى لا تلتصق وعند وصول درجة النضج إلى اللون المائل إلى الذهبي نقوم بإخراج شرائح البطاطس من الزيت ونضع التوابل حسب الرغبة سواء الكمون أو التوابل الأخري حسب رغبة كل شخص وتقديمها للإستمتاع بأفضل مذاق البطاطس المقرمشة.

طريقة التحضير