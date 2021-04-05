المكرونة بالبشاميل حضريها على أصولها بمقادير مظبوطة وهتشرفك في العزمات

المكرونة بالبشاميل حضريها على أصولها بمقادير مظبوطة، المكرونة البشاميل تعتبر من أكثر المأكولات والوجبات المحببة عند الكثير من الأشخاص، فالبشاميل من المأكولات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، فتتسم البشاميل بأنها ذو مذاق جيد ومختلف ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة التحضير سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل.

تعتبر مكونات عمل المكرونة البشاميل بسيطة ومتواجدة في المنزل، وبالنسبة لخطوات تحضيرها سهلة، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل المكرونة البشاميل وخطوات تحضيرها من خلال السطور الآتية

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

كيلو من المكرونة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من البيض.

كأس كبير من الدقيق.

نصف لتر لبن.

كأس كبير من الشوربة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

كمون.

نصف كأس من السمن.

خطوات تحضير مكرونة بالبشاميل

طريقة تحضير عصاج اللحمة

يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه البصل المفروم مع كمية من السمن وتركه لحين أن يذبل. إضافة اللحم ويتم تقليبه جيداً مع البصل لحين أن يتغير لونه. يتم إضافة الفلفل الأخضر مع الفلفل الاسود والكمون والبهارات. يتم ترك اللحمة لحين أن ينضح مع إضافة معلقة من الصلصة.

طريقة تحضير المكرونة

يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه المياه وتركه لحين أن يغلي ويتم وضع فيه الملح والفلفل. يتم إضافة المكرونة في المياه وتركها لحين أن تنضج. القيام بتصفية المكرونة وتركها جانباً.

طريقة تحضير البشاميل

القيام بغلي اللبن والشوربة وتركها جانباً. بعد ذلك يتم وضع السمن على النار مع إضافة الدقيق لها والتقليب لمدة دقيقة. يتم إضافة اللبن مع التقليب منعاً لتكتل الدقيق ويتم التقليب جيداً باستخدام المضرب اليدوي. يتم تقليل النار مع إضافة الملح والفلفل والاستمرار في التقليب لحين أن يرد. يتم إضافة بيضة مخفوقة والاستمرار في التقليب أيضاً.

طريقة تحضير الصينية

القيام بوضع البشاميل أولاً في الصينية ويتم وضع كمية منها على المكرونة مع التقليب. يتم وضع نصف كمية المكرونة في الصينية وتوزيعها بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة اللحم المعصج مع إضافة الباقي من كمية المكرونة، يتم وضع البشاميل على باقي الوجه. ثم يتم إدخال الصينية في الفرن وتركها لحين أن تتحمر من الأسفل والجوانب. في حالة تواجد المياه تتبخر يتم فتح الشواية لتحمير الوجه وبعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد.

المكرونة وطريقة سلقها معظم السيدات يخطئون في طريقة سلق المكرونة الخاصة بالبشاميل، فيجدون أنها تصبح مثل العجين أثناء تقديمها، يجب أن تضعي ربع ملعقة صغيرة من الخل، مع ملعقة صغيرة من الملح في الماء الخاص بسلق المكرونة، اتركي المكرونة في الماء لمدة 7 دقائق فقط، ثم قومي بإزالتها من الماء.

كمية الملح، الملح من المكونات الهامة في تحضير المكرونة، يجب أن تضعي ملعقة صغيرة من الملح مع مقدار اللحم، وصوص البشاميل، يجب أن لا تضعي اكثر من الكمية المذكورة.

كمية السمن لصنع البشاميل، يجب أن تضعي السمن بنفس مقدار الطحين، حتى لا تتكون كتل بالبشاميل.

البشاميل، ضيفي للبشاميل الفلفل الاسود والملح فقط، وامتنعي عن إضافة بعض البهارات إليه، ضعي 2 قطعة من الجبن الكريمي إلى خليط البشاميل، ثم قلبيه جيدا، حتى تذوب الجبن.

وجه البشاميل، قومي برص اللحمة المفرومة، والمكرونة، وصوص البشاميل بالقالب، وزعي على سطح المكرونة بالبشاميل بيضة مخفوقة جيدا.

أسرار لنجاح المكرونة البشاميل

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال المقال مكونات عمل المكرونة البشاميل وخطوات تحضيرها وأسرار نجاح المكرونة بالبشاميل.