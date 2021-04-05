سر أصابع بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وأحلى طعم

طريقة أصابع بلح الشام الذهبية من أسهل الحلويات الشرقية التي تبهرنا سواء من خلال شكلها أو طعمها الرائع ولها قوام مقرمش ذهبي من الخارج والقوام من الداخل طري وهش، يوجد عدد من المحلات التي تمتاز في صنع بلح الشام المقرمش الذهبي الذي له أسرار خاصة حتى يخرج بتلك النتيجة، ومن خلال مطبخ موقعنا ثقفني نقدم لكم تلك الأسرار مع عدد من الوصفات السهلة التي تصنع أصابع بلح الشام شهية مثل الجاهزة تماما وتقدم أيضا على المائدة الرمضانية. أصابع بلح الشام المقرمشة سنقدم كمية تكفي أسرة من خمس أفراد. نحتاج إلى كوب من الدقيق الأبيض. كوب إلا ربع من ماء فاتر. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. نصف ملعقة طعام كبيرة من سكر. نصف كوب من الزيت النباتي. رشة صغير ملح. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. مكونات شربات كوب سكر. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة ليمون. ربع ملعقه صغيره فانيليا. خطوات تحضير بلح الشام الأصابع المقرمشة يخلط كل من الدقيق مع النشا ويخلط معا وتترك جانبا، على النار احضري وعاء وضعي عليه كل من ماء والملح والزيت والسكر وتقلب حتى ذوبان سكر والملح.

ثم انزلي بكمية الدقيق دفعة واحدة مع تقليب مستمر وسريع حتى تخرج رائحة الدقيق.

استمري في تقليب حتى تختفي كل كتلات الدقيق واخفضي حرارة حتى لا يحترق الدقيق، يتكون معك عجينة ناعمة وملساء.

ترفع مكونات من على النار وتترك حتى تبرد تماما لمدة ربع ساعة، وغطيها حتى لا تجف، ضيفي عليه البيضة الأولي وقلبي جيدا حتى تختفي في عجين.

ثم ضيفي البيضة الثانية حتى تختفي أيضا مع الخفق المستمر، في نهاية ضعي الفانيليا وامزجي جيدا، حتى تتكون عجينة يميل لونها إلى الأصفر قليلا.

ضعي العجينة في كيس حلواني وقطعي بلح الشام في كمية من الزيت البارد، يمكن تنزيل بلح الشام في الزيت وقطعة بالمقص، حتى تمتلأ المقلاة به شغلي النار ستلاحظي ارتفاع قطع عجين لأعلى.

تأخذ أصابع بلح الشام لون ذهبي قليلا أو يبدأ باللون الأصفر، في حال انك اردتي أن تكون أصابع مقرمشة جدا قومي بتحميرها على خطوتين.

ثم نبدأ في صنع شربات تسقية بلح الشام، لابد من أن يكون شربات ثقيل وتكون أصابع بلح الشام ساخنة ينزل به في القطر بعد تصفيته من زيت تماما. أصابع بلح الشام المقرمشةخطوات تحضير بلح الشام الأصابع المقرمشة الوسوم

طريقة أصابع بلح الشام الذهبية من أسهل الحلويات الشرقية التي تبهرنا سواء من خلال شكلها أو طعمها الرائع ولها قوام مقرمش ذهبي من الخارج والقوام من الداخل طري وهش، يوجد عدد من المحلات التي تمتاز في صنع بلح الشام المقرمش الذهبي الذي له أسرار خاصة حتى يخرج بتلك النتيجة، ومن خلال مطبخ موقعنا ثقفني نقدم لكم تلك الأسرار مع عدد من الوصفات السهلة التي تصنع أصابع بلح الشام شهية مثل الجاهزة تماما وتقدم أيضا على المائدة الرمضانية. أصابع بلح الشام المقرمشة سنقدم كمية تكفي أسرة من خمس أفراد. نحتاج إلى كوب من الدقيق الأبيض. كوب إلا ربع من ماء فاتر. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. نصف ملعقة طعام كبيرة من سكر. نصف كوب من الزيت النباتي. رشة صغير ملح. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. مكونات شربات كوب سكر. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة ليمون. ربع ملعقه صغيره فانيليا. خطوات تحضير بلح الشام الأصابع المقرمشة يخلط كل من الدقيق مع النشا ويخلط معا وتترك جانبا، على النار احضري وعاء وضعي عليه كل من ماء والملح والزيت والسكر وتقلب حتى ذوبان سكر والملح.

ثم انزلي بكمية الدقيق دفعة واحدة مع تقليب مستمر وسريع حتى تخرج رائحة الدقيق.

استمري في تقليب حتى تختفي كل كتلات الدقيق واخفضي حرارة حتى لا يحترق الدقيق، يتكون معك عجينة ناعمة وملساء.

ترفع مكونات من على النار وتترك حتى تبرد تماما لمدة ربع ساعة، وغطيها حتى لا تجف، ضيفي عليه البيضة الأولي وقلبي جيدا حتى تختفي في عجين.

ثم ضيفي البيضة الثانية حتى تختفي أيضا مع الخفق المستمر، في نهاية ضعي الفانيليا وامزجي جيدا، حتى تتكون عجينة يميل لونها إلى الأصفر قليلا.

ضعي العجينة في كيس حلواني وقطعي بلح الشام في كمية من الزيت البارد، يمكن تنزيل بلح الشام في الزيت وقطعة بالمقص، حتى تمتلأ المقلاة به شغلي النار ستلاحظي ارتفاع قطع عجين لأعلى.

تأخذ أصابع بلح الشام لون ذهبي قليلا أو يبدأ باللون الأصفر، في حال انك اردتي أن تكون أصابع مقرمشة جدا قومي بتحميرها على خطوتين.

ثم نبدأ في صنع شربات تسقية بلح الشام، لابد من أن يكون شربات ثقيل وتكون أصابع بلح الشام ساخنة ينزل به في القطر بعد تصفيته من زيت تماما. أصابع بلح الشام المقرمشةخطوات تحضير بلح الشام الأصابع المقرمشة

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