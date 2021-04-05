طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بمذاق رائع ومميز مثل المحلات

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات، من الحلويات المشهورة والمعروفة لدى الكثير من الأشخاص ولها مذاق رائع وشهي حيث يتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة، وذلك على حسب الرغبة حيث يقوم بعض الأشخاص بتجهيزها بالزبادي أو يمكن عمل بسبوسة بالقشطة والبعض الآخر يحبون تناول البسبوسة سادة، ويمكن أيضا تجهيزها بالشوكولاتة، ولكن من خلال المقال اليوم ثم نقوم بتجهيز البسبوسة بطريقة مختلفة وشهية. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات نقدم لكم عبر موقعنا المكونات: كوب دقيق السميد

كوب سكر

ربع كوب زيت ذرة

ثلاث ملاعق جوز الهند

ملعقة بكينج باودر

ربع ملعقة ملح

للتزيين فستق أو لوز مقشر طريقة تجهيز البسبوسة في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فية السميد وجوز الهند المبشور ثم نضيف البيكينج باودر وتقلب المكونات ثم نضع السكر والملح ويتم خلط المكونات، ثم يضاف الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب ثم نقوم بإضافة اللبن ويتم عجنها جيداً حتى تصبح متجانسة ولا تلتصق باليد.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز الصينية الخاصة بالبسبوسة ونضع فيها قليل من السمن أو الزيت ثم نضيف البسبوسة فيها ويتم تسويتها باليد حتى تصبح متساوية في الصينية ثم تقطيعها ورص فيها الفستق أو اللوز، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإضافة فيه البسبوسة حتى تنضج لمدة 30 دقيقة أو أقل وحتى يصبح لونها ذهبي.

يمكن أيضا استبدال الحليب باثنين كوب من الزبادي ويضاف إليه القليل من عصير الليمون ويترك لمدة ساعتين على الأقل، وبالتالي يتم استخدامه مثل اللبن بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن، بعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي ونظيف عليها قطر بارد أو دافئ ثم تترك، حتى تهدأ بعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في أكواب التقديم تناول وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز البسبوسة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات، من الحلويات المشهورة والمعروفة لدى الكثير من الأشخاص ولها مذاق رائع وشهي حيث يتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة، وذلك على حسب الرغبة حيث يقوم بعض الأشخاص بتجهيزها بالزبادي أو يمكن عمل بسبوسة بالقشطة والبعض الآخر يحبون تناول البسبوسة سادة، ويمكن أيضا تجهيزها بالشوكولاتة، ولكن من خلال المقال اليوم ثم نقوم بتجهيز البسبوسة بطريقة مختلفة وشهية. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات نقدم لكم عبر موقعنا المكونات: كوب دقيق السميد

كوب سكر

ربع كوب زيت ذرة

ثلاث ملاعق جوز الهند

ملعقة بكينج باودر

ربع ملعقة ملح

للتزيين فستق أو لوز مقشر طريقة تجهيز البسبوسة في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فية السميد وجوز الهند المبشور ثم نضيف البيكينج باودر وتقلب المكونات ثم نضع السكر والملح ويتم خلط المكونات، ثم يضاف الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب ثم نقوم بإضافة اللبن ويتم عجنها جيداً حتى تصبح متجانسة ولا تلتصق باليد.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز الصينية الخاصة بالبسبوسة ونضع فيها قليل من السمن أو الزيت ثم نضيف البسبوسة فيها ويتم تسويتها باليد حتى تصبح متساوية في الصينية ثم تقطيعها ورص فيها الفستق أو اللوز، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإضافة فيه البسبوسة حتى تنضج لمدة 30 دقيقة أو أقل وحتى يصبح لونها ذهبي.

يمكن أيضا استبدال الحليب باثنين كوب من الزبادي ويضاف إليه القليل من عصير الليمون ويترك لمدة ساعتين على الأقل، وبالتالي يتم استخدامه مثل اللبن بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن، بعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي ونظيف عليها قطر بارد أو دافئ ثم تترك، حتى تهدأ بعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في أكواب التقديم تناول وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز البسبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بمذاق رائع ومميز مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.