نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الباذنجان المصري بالوصفة الأصلية للجدود والجدات المصريين، حيث يعتبر مخلل الباذنجان من أطيب أنواع المخللات والتي اشتهرت به المطابخ المصرية بصورة عامة، وطريقة عمل مخلل الباذنجان تعتبر سهلة جداً ولا تستغرق وقت غير أن مذاقها رائع للغاية ولهذا لا يخلو بيت مصري منه في أغلب الأوقات.

كما يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات الأساسية لدى بائعي الفول والمنتشرين في كافة الشوارع المصرية، ولعل هذا ما جعل هذا النوع من المخلل مشتهر جداً في مصر.

باذنجان عروس أسود (بمقدار نصف كيلو).

فلفل رومي مقطع (بمقدار أربع حبات).

ثوم (بمقدار 12 فص).

فلفل أخضر حار (حسب الرغبة).

عصير ليمون طازج (بمقدار ربع كوب).

خل (بمقدار نصف كوب).

زيت عباد الشمس (بمقدار ربع كوب).

كمون (بمقدار معلقة).

طماطم (تكون مقطعة إلى قطع صغيرة جداً).

ملح (كمية قليلة).

فلفل أسود (رشة).

الآن نقوم بعمل مخلل باذنجان كل ما عليك فعله هو القيام بإحضار إناء ووضع الباذنجان بداخله وسكب الماء عليه حتى تغطيه تماماً ثم وضعه على النار حتى يغلي الماء وأضيفي القليل من الخل.

بعدما يتم سلق الباذنجان اتركيه قليلاً حتى يبرد وابدئي في عمل فتحه في الباذنجان بشكل طولي باستخدام السكينة.