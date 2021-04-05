نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الباذنجان المصري بالوصفة الأصلية للجدود والجدات المصريين، حيث يعتبر مخلل الباذنجان من أطيب أنواع المخللات والتي اشتهرت به المطابخ المصرية بصورة عامة، وطريقة عمل مخلل الباذنجان تعتبر سهلة جداً ولا تستغرق وقت غير أن مذاقها رائع للغاية ولهذا لا يخلو بيت مصري منه في أغلب الأوقات.مكونات مخلل الباذنجان المصري
كما يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات الأساسية لدى بائعي الفول والمنتشرين في كافة الشوارع المصرية، ولعل هذا ما جعل هذا النوع من المخلل مشتهر جداً في مصر.
- باذنجان عروس أسود (بمقدار نصف كيلو).
- فلفل رومي مقطع (بمقدار أربع حبات).
- ثوم (بمقدار 12 فص).
- فلفل أخضر حار (حسب الرغبة).
- عصير ليمون طازج (بمقدار ربع كوب).
- خل (بمقدار نصف كوب).
- زيت عباد الشمس (بمقدار ربع كوب).
- كمون (بمقدار معلقة).
- طماطم (تكون مقطعة إلى قطع صغيرة جداً).
- ملح (كمية قليلة).
- فلفل أسود (رشة).
- الآن نقوم بعمل مخلل باذنجان كل ما عليك فعله هو القيام بإحضار إناء ووضع الباذنجان بداخله وسكب الماء عليه حتى تغطيه تماماً ثم وضعه على النار حتى يغلي الماء وأضيفي القليل من الخل.
- بعدما يتم سلق الباذنجان اتركيه قليلاً حتى يبرد وابدئي في عمل فتحه في الباذنجان بشكل طولي باستخدام السكينة.
- قومي بخلط الفلفل الأسود والثوم والزيت والليمون، والملح والكمون وضعيهم في الكبة وضعي الطماطم والفلفل الحار حتى يمتزج الخليط جيداً.
- الآن نأتي إلى مرحلة الحشو ثومي بأخذ كمية كافية من الخلطة وضعيها بداخل الفتحة التي قمتِ بعملها بالباذنجان، وبعد الانتهاء من كمية الباذنجان ضعيها في علبة الثلاجة، يمكنك أيضاً القيام بعصر ليمونة عليها عند رغبتك في تقديمها على سفرة الطعام.
- وغلى هنا نكون انتهينا من معرفة طريقة عمل مخلل الباذنجان المصري
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نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الباذنجان المصري بالوصفة الأصلية للجدود والجدات المصريين، حيث يعتبر مخلل الباذنجان من أطيب أنواع المخللات والتي اشتهرت به المطابخ المصرية بصورة عامة، وطريقة عمل مخلل الباذنجان تعتبر سهلة جداً ولا تستغرق وقت غير أن مذاقها رائع للغاية ولهذا لا يخلو بيت مصري منه في أغلب الأوقات.مكونات مخلل الباذنجان المصري
كما يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات الأساسية لدى بائعي الفول والمنتشرين في كافة الشوارع المصرية، ولعل هذا ما جعل هذا النوع من المخلل مشتهر جداً في مصر.
- باذنجان عروس أسود (بمقدار نصف كيلو).
- فلفل رومي مقطع (بمقدار أربع حبات).
- ثوم (بمقدار 12 فص).
- فلفل أخضر حار (حسب الرغبة).
- عصير ليمون طازج (بمقدار ربع كوب).
- خل (بمقدار نصف كوب).
- زيت عباد الشمس (بمقدار ربع كوب).
- كمون (بمقدار معلقة).
- طماطم (تكون مقطعة إلى قطع صغيرة جداً).
- ملح (كمية قليلة).
- فلفل أسود (رشة).
- الآن نقوم بعمل مخلل باذنجان كل ما عليك فعله هو القيام بإحضار إناء ووضع الباذنجان بداخله وسكب الماء عليه حتى تغطيه تماماً ثم وضعه على النار حتى يغلي الماء وأضيفي القليل من الخل.
- بعدما يتم سلق الباذنجان اتركيه قليلاً حتى يبرد وابدئي في عمل فتحه في الباذنجان بشكل طولي باستخدام السكينة.
- قومي بخلط الفلفل الأسود والثوم والزيت والليمون، والملح والكمون وضعيهم في الكبة وضعي الطماطم والفلفل الحار حتى يمتزج الخليط جيداً.
- الآن نأتي إلى مرحلة الحشو ثومي بأخذ كمية كافية من الخلطة وضعيها بداخل الفتحة التي قمتِ بعملها بالباذنجان، وبعد الانتهاء من كمية الباذنجان ضعيها في علبة الثلاجة، يمكنك أيضاً القيام بعصر ليمونة عليها عند رغبتك في تقديمها على سفرة الطعام.
- وغلى هنا نكون انتهينا من معرفة طريقة عمل مخلل الباذنجان المصري
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