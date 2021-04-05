حلى ليالي لبنان بالسميد تذوب بالفم تخطف قلوب كل من يتناولها

طريقة ليالي لبنان بالسميد الناعمة حلويات تخطف قلوب الجميع سواء من شكلها الرائع أو طعمها الذي يذوب بالفم تجربة ممتعة شهية، كما أن حلى ليالي لبنان من حلويات سريعة تحضير لا تحتاج إلى فرن ولكنها تعد على البارد وتقدم من أشهى الحلويات اللبنانية بدون جهد كبير، لذا سنقدم لكم الحلو اللذيذ الذي يعد بسهولة في منزل، وأيضا تعرف ليالي لبنان باسم المدلوقة أو حلوى سميد في بلاد الشام والمغرب، فتعلمي معنا أصول صنع الحلويات من خلال متابعة تلك المقال وتقديم لأسرتك مفاجأة على مائدة العشاء، فالطعم جديد ومميز يستحق التجربة وإليكم مكونات وطريقة حلى لبنان مزيج ما بين حلويات شرقية وغربية. حلى ليالي لبنان بالسميد الناعمة احضري تلك المكونات والتي تتمثل في أربع كوب من حليب. كوب من السميد الناعم. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. عدد ثلاث فص مستكة مطحون ناعم. ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من ماء الزهر. علبة من القشطة حوالي 170 جرام لتزيين الوجه. كوب من الفستق حلبي مجروش. ربع كوب من العسل. قطع من الموز والفراولة للتزيين. قطع من مكسرات الصحيحة يمكن الاستغناء عنها. خطوات تحضير ليالي لبنان حلويات الباردة على النار يرفع وعاء ويضاف عليه كل من دقيق السميد مع الحليب والسكر والمستكة وماء الورد وماء الزهر وتقلب كل مكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما.

مع الاستمرار في تقليب الخليط على نار هادئة مع التقليب سيتحول إلى مزيج كثيف القوام ويكون ثقيل نوعا ما.

ترفع مكونات من على النار وتصب في طبق أو صينية التقديم وساوي سطح السميد ويترك جانبا حتى يبرد تماما لمدة ربع ساعة.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك جيدا، ثم تخرج من الثلاجة ويوضع عليها طبقة القشطة تغطي سطح سميد.

ثم يسكب عليها القليل من العسل، وعليها تقطع قطع الموز على شكل حلقات وترص أيضا، ثم الفراولة تكون طبقات، وفي نهاية القليل من العسل ومعها مكسرات الصحيحة واللوز المحروس.

ثم تدخل الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك مكونات التزيين لمدة 10 دقائق، ثم تخرج من ثلاجة عند تقديم، مع العصير أو القهوة للضيوف والعائلة. حلى ليالي لبنان بالسميد الناعمةخطوات تحضير ليالي لبنان حلويات الباردة الوسوم

طريقة ليالي لبنان بالسميد الناعمة حلويات تخطف قلوب الجميع سواء من شكلها الرائع أو طعمها الذي يذوب بالفم تجربة ممتعة شهية، كما أن حلى ليالي لبنان من حلويات سريعة تحضير لا تحتاج إلى فرن ولكنها تعد على البارد وتقدم من أشهى الحلويات اللبنانية بدون جهد كبير، لذا سنقدم لكم الحلو اللذيذ الذي يعد بسهولة في منزل، وأيضا تعرف ليالي لبنان باسم المدلوقة أو حلوى سميد في بلاد الشام والمغرب، فتعلمي معنا أصول صنع الحلويات من خلال متابعة تلك المقال وتقديم لأسرتك مفاجأة على مائدة العشاء، فالطعم جديد ومميز يستحق التجربة وإليكم مكونات وطريقة حلى لبنان مزيج ما بين حلويات شرقية وغربية. حلى ليالي لبنان بالسميد الناعمة احضري تلك المكونات والتي تتمثل في أربع كوب من حليب. كوب من السميد الناعم. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. عدد ثلاث فص مستكة مطحون ناعم. ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من ماء الزهر. علبة من القشطة حوالي 170 جرام لتزيين الوجه. كوب من الفستق حلبي مجروش. ربع كوب من العسل. قطع من الموز والفراولة للتزيين. قطع من مكسرات الصحيحة يمكن الاستغناء عنها. خطوات تحضير ليالي لبنان حلويات الباردة على النار يرفع وعاء ويضاف عليه كل من دقيق السميد مع الحليب والسكر والمستكة وماء الورد وماء الزهر وتقلب كل مكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما.

مع الاستمرار في تقليب الخليط على نار هادئة مع التقليب سيتحول إلى مزيج كثيف القوام ويكون ثقيل نوعا ما.

ترفع مكونات من على النار وتصب في طبق أو صينية التقديم وساوي سطح السميد ويترك جانبا حتى يبرد تماما لمدة ربع ساعة.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك جيدا، ثم تخرج من الثلاجة ويوضع عليها طبقة القشطة تغطي سطح سميد.

ثم يسكب عليها القليل من العسل، وعليها تقطع قطع الموز على شكل حلقات وترص أيضا، ثم الفراولة تكون طبقات، وفي نهاية القليل من العسل ومعها مكسرات الصحيحة واللوز المحروس.

ثم تدخل الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك مكونات التزيين لمدة 10 دقائق، ثم تخرج من ثلاجة عند تقديم، مع العصير أو القهوة للضيوف والعائلة. حلى ليالي لبنان بالسميد الناعمةخطوات تحضير ليالي لبنان حلويات الباردة

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