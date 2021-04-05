طريقة عمل الزبادي بالبيت أفضل من الجاهزة مضمونة لإعدادها بسحور رمضان

طريقة عمل الزبادي بالبيت، تعتبر الزبادي من أهم مشتقات اللبن لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمواد الغذائية الموجودة فيها حيث تعتبر الزبادي مفيدة للكبار وللأطفال لأنها كلها مكونات غذائية فهي مفيدة للحوامل ايضاً، ولقد زادت عملية البحث عبر الانتر نت على من الأمهات من جميع الدول العربية عن طريقة عمل الزبادي في البيت أضمن وأفضل وتكون مضمونه المكونات بدون مواد حافظة لتحضيرها في رمضان لتناولها بعد السحور لتخفيف هضم المعدة وتمنع عطش اليوم وتعمل على ترطيب الفم وعدم الشعور بالعطش، يتم الحصول على الزبادي عن طريق تخمير اللبن واستخدام البكتيريا اللبنية وهذه هي الطريقة الأفضل بدلاً من شراء لزبادي من الأسواق، من الممكن أن نقدم في السحور كوب من الزبادي المصنع في البيت بجانب طبق القرص الفلاحي وهذه هي أفضل وجبة سحور مفيدة وخفيفة على المعدة وسوف نقدم لجميع الأمهات طريقة سهلة وبسيطة لتصنيع لبن الزبادي في المنزل وإضافة الفواكه عليها لمذاق لذيذ ورائع. طريقة عمل الزبادي بالبيت طريقة عمل الزبادي بالبيت المكونات: 3 أكواب كبار من اللبن السائل.

كوبان من لبن الزبادي.

3ملاعق كبار من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نحضر قدر ونقوم بوضع اللبن السائل فيه ونسخنه على نار هادئة، ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يصبح فاتراً. نقوم بوضع لبن الزبادي والملح واللبن البودرة في وعاء ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات معاً، ثم نقوم بإضافة هذه المكونات إلى قدر الحليب السائل الفاتر ونخلطهم جيداً لمدة 3 دقائق باستمرار. نقوم بصب الخليط في أكواب ونضعهم في صينية ونغطي الأكواب ونضعهم جانباً أو في الفرن بدون تشغيل الفرن ونتركها لمدة 6 أو 7 ساعات دون أن نفتح الفرن. إذا كانت أسرتك تحب أن تأكل الزبادي بالفواكه ممكن أن تحضري لهم فواكه وتضعيها في الثلاجة حتى يحين تحضير الزبادي ويضعوها في كوبهم الخاص. بعد مرور 6 أو 7 ساعات من وقت تحضير الزبادي نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وبادرة. ممكن أن نستخدم طريقة الزبادي هذه في تحضير البسبوسة المصنوعة منزليا لأنها أفضل من الجاهزة ويكون مذاقها لذيذ. من الأفضل أن تحفظ الزبادي المصنوعة منزلياً في الثلاجة ولمدة 3 أيام فقط. حتى لا تحمض. تحضير لبن الزبادي بالفراولة: تحضير لبن الزبادي بالفراولة: المكونات: كوب كبير من الفراولة.

نص كوب من لبن الزبادي.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب كبير من مكعبات الثلج.

ملعقتان من العسل النحل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع جميع المكونات معاً ونشغل الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات ونخفقها جيداً مع بعض. نقوم بصب الخليط في أكواب ونقدمها وهي مثلجة وممكن أن نستبدل الفراولة بفاكهة أخري حسب الرغبة. الوسوم

طريقة عمل الزبادي بالبيت، تعتبر الزبادي من أهم مشتقات اللبن لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمواد الغذائية الموجودة فيها حيث تعتبر الزبادي مفيدة للكبار وللأطفال لأنها كلها مكونات غذائية فهي مفيدة للحوامل ايضاً، ولقد زادت عملية البحث عبر الانتر نت على من الأمهات من جميع الدول العربية عن طريقة عمل الزبادي في البيت أضمن وأفضل وتكون مضمونه المكونات بدون مواد حافظة لتحضيرها في رمضان لتناولها بعد السحور لتخفيف هضم المعدة وتمنع عطش اليوم وتعمل على ترطيب الفم وعدم الشعور بالعطش، يتم الحصول على الزبادي عن طريق تخمير اللبن واستخدام البكتيريا اللبنية وهذه هي الطريقة الأفضل بدلاً من شراء لزبادي من الأسواق، من الممكن أن نقدم في السحور كوب من الزبادي المصنع في البيت بجانب طبق القرص الفلاحي وهذه هي أفضل وجبة سحور مفيدة وخفيفة على المعدة وسوف نقدم لجميع الأمهات طريقة سهلة وبسيطة لتصنيع لبن الزبادي في المنزل وإضافة الفواكه عليها لمذاق لذيذ ورائع. طريقة عمل الزبادي بالبيت طريقة عمل الزبادي بالبيت المكونات: 3 أكواب كبار من اللبن السائل.

كوبان من لبن الزبادي.

3ملاعق كبار من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نحضر قدر ونقوم بوضع اللبن السائل فيه ونسخنه على نار هادئة، ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يصبح فاتراً. نقوم بوضع لبن الزبادي والملح واللبن البودرة في وعاء ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات معاً، ثم نقوم بإضافة هذه المكونات إلى قدر الحليب السائل الفاتر ونخلطهم جيداً لمدة 3 دقائق باستمرار. نقوم بصب الخليط في أكواب ونضعهم في صينية ونغطي الأكواب ونضعهم جانباً أو في الفرن بدون تشغيل الفرن ونتركها لمدة 6 أو 7 ساعات دون أن نفتح الفرن. إذا كانت أسرتك تحب أن تأكل الزبادي بالفواكه ممكن أن تحضري لهم فواكه وتضعيها في الثلاجة حتى يحين تحضير الزبادي ويضعوها في كوبهم الخاص. بعد مرور 6 أو 7 ساعات من وقت تحضير الزبادي نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وبادرة. ممكن أن نستخدم طريقة الزبادي هذه في تحضير البسبوسة المصنوعة منزليا لأنها أفضل من الجاهزة ويكون مذاقها لذيذ. من الأفضل أن تحفظ الزبادي المصنوعة منزلياً في الثلاجة ولمدة 3 أيام فقط. حتى لا تحمض. تحضير لبن الزبادي بالفراولة: تحضير لبن الزبادي بالفراولة: المكونات: كوب كبير من الفراولة.

نص كوب من لبن الزبادي.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب كبير من مكعبات الثلج.

ملعقتان من العسل النحل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع جميع المكونات معاً ونشغل الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات ونخفقها جيداً مع بعض. نقوم بصب الخليط في أكواب ونقدمها وهي مثلجة وممكن أن نستبدل الفراولة بفاكهة أخري حسب الرغبة.

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