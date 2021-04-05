أفضل طريقة لعمل الكيكة الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية

أفضل طريقة لعمل الكيكة الباردة بدون فرن، تعد الكيكة الباردة الارز انواع الحلويات والتى يعشقها العديد من الأشخاص تحتوي الكيكة الباردة على قيمة غذائيه عالية، مما تعطي إحساس النشاط بالطاقة والحيوية للجسم، حيث أنها سهلة التحضير ومكوناتها إقتصادية و موجودة في كل منزل حيث أنها لا تحتاج في تحضيرها أكثر من نصف ساعة فقط، الكيكة عامة من أفضل الحلويات الهشة المفضلة لدي الكثيرين، تحضر بكثرة في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات، حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة منها كيكة القهوة، كيكة البرتقال، كيكة الفراولة، كيكة الحليب، و كيكة الشيكولاتة، بالإضافه إلى العديد من أنواع و حشوات الكيك.

الكيكة مكونها الأساسي واحد ولكن يختلف الحشو من كيكة لأخرى، هناك كيك يحضر على البارد أي بدون فرن، وكيك أخر لابد من دخوله للفرن، وكلاهما يعطينا مذاق شهي ولذيذ.

لتر من الحليب.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

لون طعام.

جوز هند للتزيين.