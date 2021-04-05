أفضل طريقة لعمل الكيكة الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية

أفضل طريقة لعمل الكيكة الباردة بدون فرن، تعد الكيكة الباردة الارز انواع الحلويات والتى يعشقها العديد من الأشخاص تحتوي الكيكة الباردة على قيمة غذائيه عالية، مما تعطي إحساس النشاط بالطاقة والحيوية للجسم، حيث أنها سهلة التحضير ومكوناتها إقتصادية و موجودة في كل منزل حيث أنها لا تحتاج في تحضيرها أكثر من نصف ساعة فقط، الكيكة عامة من أفضل الحلويات الهشة المفضلة لدي الكثيرين، تحضر بكثرة في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات، حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة منها كيكة القهوة، كيكة البرتقال، كيكة الفراولة، كيكة الحليب، و كيكة الشيكولاتة، بالإضافه إلى العديد من أنواع و حشوات الكيك.طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن
الكيكة مكونها الأساسي واحد ولكن يختلف الحشو من كيكة لأخرى، هناك كيك يحضر على البارد أي بدون فرن، وكيك أخر لابد من دخوله للفرن، وكلاهما يعطينا مذاق شهي ولذيذ.المكونات:
- لتر من الحليب.
- خمس ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- لون طعام.
- جوز هند للتزيين.
- نحضر إناء كبير ويوضع فيه الحليب والسكر ويتم مزجهما معاً، بعد ذلك يتم إضافه ماء الورد والفانيليا والنشا مع الإستمرار بالخفق حتى تختفي النشا والسكر تماماً.
- يرفع الإناء على نار متوسطة الحرارة مع الإستمرار بالتقليب حتى الحصول على قوام كثيف.
- يحضر إناء أخر ويوضع فيه نصف الخليط ثم يرفع الخليط على نار متوسطة، ويتم إضافة ملون الطعام إليها مع الاستمرار بالتقليب لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات واللون معاً.
- يحضر قالب كيك ويوضع فيه الخليط المضاف إليه لون الطعام ، ثم يصب عليه النصف الأخر من الخليط الأبيض.
- يوضع قالب الكيك في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تمام التماسك.
- تخرج الكيكة من الثلاجة ثم تقلب على طبق تقديم واسع بحيث يصبح الطبقة الملونة لأعلى، ثم يزين بالقليل من جوز الهند ثم تقدم.
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