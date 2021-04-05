صبغ الشعر اصفر بالكركم منزليًا في المنزل بسهولة وبأقل تكلفة

صبغ الشعر اصفر بالكركم، يمكن أن يتم صبغ الشعر عن طريق عدة مواد كيميائية ولكن هذا الأمر يجعل الشعر يتعرض للكثير من الأضرار، لذلك يجب استخدام مواد طبيعية لصبغ الشعر وإكسابه اللون المرغوب، تلجأ الكثير من النساء إلى تغيير لون الشعر إلى اللون الاصفر، ولكن يجب أن يكون ذلك باستخدام مواد طبيعية لا تضر الشعر، ومن ضمن تلك المواد الطبيعية الكركم، فهو من الأشياء المتاحة في أي منزل وغير مكلف أو يضر الشعر.

صبغ الشعر اصفر بالكركم

يعد الكركم من أهم أنواع التوابل الهندية التي تستخرج من نبات الكركم بعد تجفيفه وسحق جذور نبات الكركم، يستخدم نبات الكركم في الكثير من الأشياء مثل أنه من التوابل التي تخص الطهي، ويستخدم أيضًا في الدباغة نظرًا للونه الاصفر، كما أنه يحتوي على فوائد صحية وجمالية.

خلطات صبغ الشعر بالكركم

يوجد عدة خلطات لصبغ الشعر اصفر بالمكون السحري سواء كان هذا لتغير لون الشعر أو لتغطية الشيب الذي يوجد به، ومن ضمن تلك الخلطات ما يلي:

محلول الكركم

محلول الكركم من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر، حيث أن هذا المكون الطبيعي يعطي الشعر لون اصفر ذهبي وخاصةً للشعر فاتح اللون، وإليكم مكونات صبغ الشعر

مقدار كوبان من الماء.

ملعقتين مسحوق كركم.

في البداية يتم ملئ قدر بالماء ويوضع حتى يغلي تمامًا.

يضاف الكركم إلى الماء ويتم إضافة مياه مرة اخرى مع التقليب حتى يذوب الكركم نهائيًا.

نزيل الكركم من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد الكركم.

يتم وضع خليط الكركم من الأسفل إلى الأعلى باستخدام اليدين، يتم تغطية الشعر بخليط الكركم بالكامل.

يمشط الشعر جيدًا حتى يتوزع الخليط بالكامل على الشعر، ثم يترك لمدة ربع ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا، وهكذا تكون طريقة صبغ الشعر اصفر بالكركم.

تحضير وصفة صبغ الشعر بمحلول الكركم