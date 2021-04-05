طريقة تدميس الفول في حلة الضغط بشكل سريع ولذيذ في نفس الوقت وبأقل تكلفة

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يعد الفول المدمس من الوجبات الشعبية في مصر وكثير من البلاد الآخرى، ويقبل عليه الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا على وجبة الفطار، بجانب المخلل والفلافل والسلطات، ايضاً يتم عمل الفول في شهر رمضان الكريم، ايضاً يحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم، حيث أنه يحتوي على مواد بروتينية وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سريعة وبسيطة ولا يأخذ الكثير من الوقت في تدميسه، وبأقل تكلفة ممكنة حتى تستطيع الأمهات عمله في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول في حلة الضغط بسرعة رهيبة.مقادير تدميس الفول في حلة الضغط
يحتوي تدميس الفول على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الفول.
- ٢ ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.
- ٢ حبات من الطماطم.
- حبة من البصل.
- ليمونة واحدة.
- فص من الثوم.
سوف نقدم طريقة سريعة وبسيطة لعمل الفول المدمس في حلة الضغط هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع به الفول ونقوم بنقعه لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة.
- بعد مرور الوقت نغسل الفول جيداً ونصفيه ثم نضع الفول في حلة الضغط ونقطع عليها الطماطم المبشور.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بغسل العدس ونضعه في الحلة ونضع فص الثوم ونضع الماء ضعف كمية الفول.
- ونغلق الحلة جيداً ونضعها على نار عالية إلى حين سماع الصفارة بعد ذلك نضعها على نار هادئة لمدة ساعة أو ساعة ونصف.
- بعد ذلك ننزلها من على النار ونتركها لتهدأ ثم نفتحها ويصبح جاهز للإستخدام.
- وبهذه نكون قدمنا طريقة سريعة للتدميس وبالهنا والشفاء.
الوسوم
يعد الفول المدمس من الوجبات الشعبية في مصر وكثير من البلاد الآخرى، ويقبل عليه الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا على وجبة الفطار، بجانب المخلل والفلافل والسلطات، ايضاً يتم عمل الفول في شهر رمضان الكريم، ايضاً يحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم، حيث أنه يحتوي على مواد بروتينية وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سريعة وبسيطة ولا يأخذ الكثير من الوقت في تدميسه، وبأقل تكلفة ممكنة حتى تستطيع الأمهات عمله في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول في حلة الضغط بسرعة رهيبة.مقادير تدميس الفول في حلة الضغط
يحتوي تدميس الفول على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الفول.
- ٢ ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.
- ٢ حبات من الطماطم.
- حبة من البصل.
- ليمونة واحدة.
- فص من الثوم.
سوف نقدم طريقة سريعة وبسيطة لعمل الفول المدمس في حلة الضغط هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع به الفول ونقوم بنقعه لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة.
- بعد مرور الوقت نغسل الفول جيداً ونصفيه ثم نضع الفول في حلة الضغط ونقطع عليها الطماطم المبشور.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بغسل العدس ونضعه في الحلة ونضع فص الثوم ونضع الماء ضعف كمية الفول.
- ونغلق الحلة جيداً ونضعها على نار عالية إلى حين سماع الصفارة بعد ذلك نضعها على نار هادئة لمدة ساعة أو ساعة ونصف.
- بعد ذلك ننزلها من على النار ونتركها لتهدأ ثم نفتحها ويصبح جاهز للإستخدام.
- وبهذه نكون قدمنا طريقة سريعة للتدميس وبالهنا والشفاء.
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