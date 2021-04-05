طريقة تدميس الفول في حلة الضغط بشكل سريع ولذيذ في نفس الوقت وبأقل تكلفة

يعد الفول المدمس من الوجبات الشعبية في مصر وكثير من البلاد الآخرى، ويقبل عليه الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا على وجبة الفطار، بجانب المخلل والفلافل والسلطات، ايضاً يتم عمل الفول في شهر رمضان الكريم، ايضاً يحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم، حيث أنه يحتوي على مواد بروتينية وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سريعة وبسيطة ولا يأخذ الكثير من الوقت في تدميسه، وبأقل تكلفة ممكنة حتى تستطيع الأمهات عمله في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول في حلة الضغط بسرعة رهيبة.

مقادير تدميس الفول في حلة الضغط

يحتوي تدميس الفول على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف على طريقة تدميس الفول وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الفول.

٢ ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.

٢ حبات من الطماطم.

حبة من البصل.

ليمونة واحدة.

فص من الثوم.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة سريعة وبسيطة لعمل الفول المدمس في حلة الضغط هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-