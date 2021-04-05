أسرع خلطة لتكثيف الشعر الخفيف بمكونات فعالة في أسبوع فقط لشعر جذاب، الشعر الكثيف هو ما تحلم به كل النساء وهذا لأنه يمنحها إطلاله جذابة مثل ملكات الجمال، ولكن يتعرض الشعر لعوامل تحد من نموه بشكل سليم مثل التغذية السيئة وعدم العناية بالشعر، أو من خلال كثرة استخدام أدوات التصفيف والتي ترهق خصل الشعر وتتسبب في تقصفه وتلفه، ولكن تلجأ أغلب الفتيات لاستخدام العلاجات الكيميائية للحصول علي شعر أكثر كثافة مثل الشامبو أو الكريمات في حين أنه تتوافر مواد طبيعية غير مكلفة وسهلة التحضير من مكونات فعالة وليس لها أي أضرار جانبية.

خلطة سريعة المفعول لتكثيف الشعر في وقت قصير وبدون أي تكاليف

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر الضعيف والخفيف ولهذا تبحث عن أفضل الطرق لمحاولة تكثيف الشعر، وذلك حتي تتمتع بشعر أكثر جاذبية ولكن منتجات العناية بالشعر تتسبب في ضعف بصيلات الشعر كما أنها تأخذ وقت طويل في إعطائك النتيجة المطلوبة، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل علي تكثيف وتطويل الشعر بطرق فعالة ودون الحاجة لأي مواد كيماوية، ولذلك سوف أقدم لكي أسرع خلطة لتكثيف الشعر في وقت قصير لشعر مثالي.

خلطة الحلبة المطحونة والأفوكادو لتكثيف الشعر الخفيف

تساعد بذور الحلبة علي منع تساقط الشعر كما تعمل علي تحفيز بصيلات الشعر علي النمو بشكل سريع، والأفوكادو يقوم بعلاج الشعر التالف والمتضرر كما يساعد بشكل كبير علي تحفيز نمو الشعر والحفاظ علي صحة فروة الرأس، لاحتوائه علي عناصر مغذية ومكونات صحية للشعر.

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة المطحونة.

ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

في وعاء صغير قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي خليط كريمي، وبعد ذلك توضع الخلطة علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ثم يغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الطبيعي وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول علي نتيجة سريعة.

مكونات خلطة تكثيف الشعر الخفيف في أسبوع فقططريقة تحضير خلطة تكثيف الشعر وكيفية الاستخدام