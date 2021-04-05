هل سيصبح لقاح فيروس كورونا لزاما علينا كل عام، سؤال يتردد بين الناس وفي أروقة المراكز الطبية وعلى صفحات الجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 الذي تجاوزت اعداد المصابين به عتبة 131 مليون اصابة، فيما وصلت الوفيات الناجمة عن الاصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد لاكثر من مليونين و800 الف.

وعلى الرغم من تلقي اعداداً كبيرة من الناس لقاح كورونا المتوفر بأسماء وتركيبات مختلفة في الاسواق حالياً، إلا ان الخوف من استمرار مرض كوفيد-19 خلال السنوات القادمة يطرح التساؤل المشروع حول ما إذا كان اللقاح سيصبح لزاماً على الجميع كل عام، حاله كحال لقاحات اخرى مثل لقاح الانفلونزا.

هل سيصبح لقاح فيروس كورونا لزاما علينا كل عام

نقل موقع "لبنان العربي" تساؤلات مستخدمي الانترنت على موقع إل سي إي (LCI) الفرنسي، عما إذا كان التطعيم ضد فيروس كورونا سيصبح لزاماً على الجميع مستقبلاً. والاجابة عن هذا السؤال قدمتها أوديل لوناي، خبيرة المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية واختصاصية الأمراض المعدية ومنسقة منصة كوفيرياك التي تعمل على اختبار اللقاحات في المعهد.

وبحسب لوناي، ثمة اختلاف بين فيروس كورونا والانفلونزا التي يعمد الجسم الطبي لاعادة التطعيم ضدها جزئياً بهدف التكيف مع السلالات الجديدة.

وبدورها، تطرح لوناي السؤال التالي: "هل سيُطلب منا التطعيم مرة أخرى لتكييف الاستجابة المناعية في اجسامنا، خصوصاً مع تحور الفيروس بشكل مستمر؟"

هذا التحور الملفت في سلالات فيروس كورونا، يدفع أيضاً للتساؤل حول مدة استمرارية المناعة التي توفرها اللقاحات. لكن ما يبعث على الراحة بعض الشيء، هو وجود الذاكرة المناعية للاجسام، ما يعني ان بعض اللقاحات توفر حماية اطول من غيرها بحسب لوناي.

وتضيف الخبيرة في الامراض المعدية ان تحور فيروس كورونا يتم ببطء شديد بعكس الفيروسات الاخرى، ما يتيح الفرصة للقاحات لتقديم فائدة اكبر على المدى المتوسط، مع توقع الحصول على المزيد من المعلومات خلال الاشهر المقبلة لتحقيق نتائج افضل في المستقبل.

تأثير السلالات المتحورة على اللقاحات

لا بد من الاشارة الى ان اللقاحات المتوفرة قد توفر الحماية للبشر لفترات طويلة، لكن السلالات المتحورة للفيروس تعمد لتغيير المعطيات الحالية. وتقول لوناي ان لقاح استرازينيكا يبدو اقل فعالية تجاه سلالة جنوب افريقيا، في حين ان لقاح mRNA يحافظ على فاعليته حتى في وجود هذه السلالات المتحورة.

وبالتالي يحتمل جدولة الجرعات المنشطة للتطعيم على فترات منتظمة مستقبلاً، تضيف لوناي، مشيرة الى ان لقاحات كورونا دوت الخليج اكثر فاعلية من اللقاحات المضادة للانفلونزا كونها توفر مستوى حماية اعلى اضافة الى تركيزات الاجسام المضادة ضد الفيروس التي يؤمنها اللقاح. وهو ما يعني عدم الحاجة للجرعات السنوية المنشطة للتطعيم.

تطوير اللقاحات للتكيف مع السلالات المتحورة

يجري العمل على تطوير لقاحات قادرة على التكيف مع السلالات المتحورة، اضافة للعمل الدؤوب من قبل الباحثين على تطوير لقاحات الجيل الثاني التي تهدف لتطوير مناعة تستهدف اجزاء اخرى من الفيروس اقل عرضة للطفرات.

ولا تستبعد لوناي احتمال ظهور علاج لمرض كوفيد-19، على الرغم من ان البحث في مجال الادوية المضادة للفيروسات عادة ما يكون طويلاً.