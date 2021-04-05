يعاني بعض الناس من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دونَ أن يشعروا بأي اعَراض مقلقة. ويمكن ان يزيد ضغط الدم المرتفع وغير المراقَب من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية كما جاء على موقع "ويب طب".

لذا ينصح الاطباء كافة الاشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الاصابة بارتفاع ضغط الدم، او يعانون من بعض الاعراض مثل الدوخة واوجاع الرأس ونزيف الانف من حين لأخرى، بضرورة فحص ضغط الدم لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من ارتفاع فيه.

كما ينصح بخفض ارتفاع ضغط الدم بكافة الوسائل الممكنة، الطبية منها والحياتية، لتقليل خطر الاصابة بامراض القلب الخطيرة.

وفي هذا الصدد، تتوجه هيئة الصحة في مستشفى "كليفلاند كلينيك" للاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بصورة مستمرة، بضرورة التقليل من تناول بعض الاطعمة.

فما دوت الخليج هذه الاطعمة، وما علاقتها بارتفاع ضغط الدم الخطير؟ هذا ما نستعرضه سوياً اليوم وفق معلومات اوردها موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "اكسبريس".

9 اطعمة ينصح بالتقليل منها لخفض ارتفاع ضغط الدم

عندما يرتفع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، يضطر القلب للعمل بجهد اكبر لضخ الدم في انحاء الجسم. ما يزيد من خطر الاصابة بامراض الدورة الدموية الخطيرة مع الوقت.

ويلعب الغذاء دوراً بارزاً في ضبط ضغط الدم او التسبب بارتفاعه، لذا تنصح "كليفلاند كلينيك" مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من الاطعمة التالية:

الزبدة والمارغرين. اللحوم الدهنية. الاطعمة المقلية. منتجات الالبان كاملة الدسم. الوجبات الخفيفة المملحة. الاطعمة السريعة. اللحوم الباردة. الشوربة المعلبة. تتبيلات السلطة.

نظراً لاحتواء هذه الاطعمة على نسبة كبيرة من الملح المسبب لارتفاع ضغط الدم.

ويقوم الملح بتعطيل توازن الصوديوم الطبيعي في الجسم، ما يزيد من احتباس السوائل وزيادة الضغط من الدم على جدران الاوعية الدموية بحسب منظمة Action on Salt، وهي هيئة بحثية تقع في جامعة كوين ماري بلندن.

وتضيف الهيئة ان تقليل استهلاك الملح هو افضل الطرق واسرعها لخفض ضغط الدم، خصوصاً للاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وتوصي المملكة المتحدة بتناول ما لا يزيد عن 6 جرام من الملح يومياً، فيما يبلغ متوسط ​​تناول الملح الحالي نحو 8 جرامات من الملح كل يوم، بالرغم من أن الكثير من الناس يأكلون أكثر من ذلك.

نظام DASH لخفض ضغط الدم

ينبغي التحقق من محتوى الملح على ملصقات الطعام لتقليل استهلاك الملح، بحسب ما أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ويساعد اتباع بعض الانظمة الغذائية في وقف ارتفاع ضغط الدم، منها حمية DASH التي توضح مؤسسة "مايو كلينيك" انها نهج ينبغي اتباعه مدى الحياة للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم او الوقاية منه.

وبحسب "مايو كلينيك"، فإن نهج DASH يشجع على تقليل الصوديوم وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. ما يساعد على خفض ضغط الدم ببضع نقاط خلال اسبوعين فقط.

ويركز نظام DASH الغذائي على تناول الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم. كما يتضمن بعض الأسماك والدواجن والبقوليات، ويشجع على تناول كمية صغيرة من المكسرات والبذور مرات عدة خلال الأسبوع.