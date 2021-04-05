أطعمة ممنوعة لمرضى القلب على مائدة الافطار في رمضان

اطعمة ممنوعة لمرضى القلب على مائدة الافطار في رمضان، دوت الخليج الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية لمرضى القلب خاصة خلال فترة الصيام وتفاقم الحالة الصحية، حيث يتحتم على مرضى القلب اتباع نظام غذائي يناسب حالاهم الصحية، وأكد موقع "ويب طب" أن الصيام لا يؤثر سلبًا على مريض القلب إلا في حالات معينة، نستعرض في الآتي:

مرضى القلب ذوي الحالة الصحية غير المستقرة أو من عانون من مرض قلبي حاد.

مرضى القلب الذين تم تشخيص حالتهم حديثًا أو من خضعوا لعمليات جراحية حديثة.

المرضى الذي يجب عليهم أخذ أدوية خلال النهار والتوقف عنها يشكل خطرًا على حياتهم.

اطعمة ممنوعة لمرضى القلب على مائدة الافطار في رمضان:

الأطعمة الغنية بالملح.

الأطعمة المقلية أو الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون.

ينصح بالتقليل من تناول البقوليات.

اختيار اللحوم الصافية الخالية من الدهون.

الأطعمة النشوية والمعدة بالدقيق الأبيض.

المكسرات المملحة بأنواعها.

وينصح لمريض القلب في رمضان باتباع الآتي:

استخدام منتجات الحليب قليلة الدسم .

الإكثار من الخضروات والفواكه.

استخدام الحبوب الكاملة لإعداد الوصفات.

استهلاك الدهون المفيدة والأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل.

استخدام العسل في تحلية المشروبات والأطعمة.

شرب كمية كافية من الماء خلال الفترة مابين الافطار والسحور.

التقليل قدر الإمكان من مشروبات الكافيين.

القيام بنشاط بدني ملائم بعد الإفطار.

وأخيرا و الأهم استشارة الطبيب المختص لإعادة جدولة الأدوية الطبية خلال فترة الإفطار، وعمل الفحوصات الطبية قبل البدء بالصيام

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.