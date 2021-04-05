بروتين طبيعى من منزلك لفرد الشعر وتنعيمه وجعله كالحرير من أول إستعمال

بروتين طبيعى من منزلك لفرد الشعر وتنعيمه، هناك العديد من الطرق والوصفات التي تستخدم في فرد الشعر وتنعيمه وجعله ناعم كالحرير، ولكن بعض النساء قد تستسهل الأمر وتبادر بالذهاب إلى صالون التجميل لفرد الشعر المجعد بالمواد الكيميائية التي تعطي نتيجة فعالة بشكل فوري، ولكن على فترات قد تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه بخلاف أسعاره الباهظة، ولكن هناك يبقى خيار واحد وهي المواد الطبيعية حيث تعد هي الأسهل والأفضل لدى الأشخاص، لأنها تفرد الشعر بطريقة أمنة وفعالة وبنتيجة فورية، حيث أنها تغذى الشعر و تضيف إليه لمعاناً و مظهراً جذاباً، وذلك بعيداً عن إستخدام المكواة لفرد الشعر أو إستخدام المواد الكيمياوية وكريمات فرد الشعر.

الجدير بالذكر أن أسعار كريمات الفرد سواء البروتين أو الكيراتين أو أي أنواع أخرى باهظة الثمن، بخلاف أنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر على المدى البعيد، الوصفات الطبيعية تعطي نتيجة مرضية بالإضافة إلى تغذية الشعر وترطيبه وعلاجه.

2 بيضة.

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نحضر إناء صغير يوضع فيه البيضتين ثم قومي بخفقه ثم إضافة زيت الزيتون مع الإستمرار بالخفق.

يتم وضع الخليط على فروة الرأس جيداً، ثم قومي بتمشيط الشعر.

بعد ذلك يفضل إرتداء قبعة استحمام أو كيس بلاستيكي على الشعر، وتركه لمدة ساعة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر ثم يجفف ويوضع عليه أي نوع كريم مرطب.

ثمرة من الموز.

2 ملعقة زيت جوز هند أو زيت زيتون.