طريقة عمل مسحب البيك السعودي الحار بأسهل الخطوات وبأقل التكاليف

مسحب البيك السعودي من أكثر الأكلات السعودية التي يفضلها العديد من المواطنين السعوديين، سواء المقيمين في المملكة أو خارجها حيث تعد تلك الأكلة منتشرة بشكل كبير داخل المملكة، حيث تتمتع بمذاق لذيذ وشهي ويرجع ذلك للتوابل التي تضاف إليها، فالعديد من النساء يبحثون عن كيفية تحضير تلك الوصفة الشهية وما هي مكوناتها وكيفية تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج ،الجدير بالذكر أن مسحب البيك من أشهر الأطعمة الموجودة في المملكة حيث تشتهر بها سلسلة مطاعم البيك الشهيرة بالمملكة، وذلك يعشقها الكثير من الأشخاص لمذاقها اللذيذ والشهي، تابعونا للتعرف على طريقة عمل مسحب البيك السعودي الحار . طريقة عمل مسحب البيك السعودي الحار المكونات: كيلو من صدور الدجاج المخلية.

مكعب مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة ملح .

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة هريسة شطة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بصل بودر ثوم بودر .

ملعقة صغيرة كسبرة . مكونات القلي: بيضة.

ملح – فلفل أسود.

دقيق – بقسماط. طريقة التحضير: يحضر إناء ويوضع فيه البابريكا و الكزبرة والثوم البودر والبصل البودر والشطة والزنجبيل والقرفة والبابريكا والفلفل الأسود والملح، تخلط جميع تلك المكونات مع بعضها البعض.

يحضر الدجاج ويغسل جيداً بالماء والملح والخل، ثم يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة ثم توضع هذه الشرائح في كيس كبير، ثم يتم خلطهم جيداً حتى تصبح ذات شرائح رفيعة.

بعد ذلك توضع في إناء وتوضع عليها التتبيلة المحضرة ثم تترك فى الثلاجة لمدة ساعة كاملة .

بعد ذلك يؤخذ الدجاج بالتتبيلة ويوضع في كيس ثلاجة ويتم فردها على سطح مستوى ثم يتم دقها بواسطة مدقة ثقيلة، بعد ذلك يحضر إناء ثقيل أو لوح خشبي ويوضع على شرائح الدجاج ويترك لمدة ربع ساعة حتى يتم فرد شرائح الدجاج.

يوضع الدجاج في الفريزر لمدة خمس ساعات حتى يتم التماسك و يسهل تقطيعها.

تخرج من الفريزر وتقطع على شكل مستطيل، يحضر إناء ويوضع فيه البيضة والملح والفلفل الأسود ويتم خفقها جيداً.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الدقيق و إناء أخر يوضع فيه البقسماط ثم يتم وضع شرائح الدجاج في الدقيق ثم توضع في البيض ثم تغلف بالبقسماط.

نستمر على تلك الخطوة حتى الإنتهاء من كمية الدجاج.

يحضر مقلاة على النار بها زيت ساخن، ثم تحمر شرائح الدجاج حتى يصبح لونها ذهبياً ثم ترفع على مناديل ورق، حتى تتشرب الزيت الموجود بها بعد ذلك تقدم ساخنة. طريقة عمل سلطة البيك السعودي طريقة عمل سلطة البيك السعودي المكونات: علبة زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ثوم مهروس.

2 حبة من الجزر المبشور.

ورق ملفوف.

2 ملعقة المايونيز. طريقة التحضير: يتم تقطيع الملفوف إلى قطع صغيرة، ثم يتم بشر الجزر.

يحضر إناء وسط ويضع فيه الجزر المبشور والملفوف والملح والسكر والمايونيز والثوم المهروس والزبادي، ثم تقلب المكونات معاً.

تترك في الثلاجة لحين الإستخدام . طريقة التحضير:

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