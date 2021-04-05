أفضل وصفة لعمل كوكتيل الفواكه في المنزل مثل المحلات والطعم روعة

يعد كوكتيل الفواكه ، من أفضل المشروبات المثلجة في فصل الصيف، لأنه يحتوي علي قطع من الفاكهة الطبيعية، لذلك يعتبر من أشهي وألذى العصائر الصيفية، لأنه يعتبر مشروب مغذي ومفيد لجسم الأنسان، لأنه من أفضل ما يميز تحضير الكوكتيل هو سرعة التنفيذ، ويحتوي علي فيتامينات وبروتينات كثيرة، ومن أفضل أنواع العصائر التي يمكن أن تقدميها لأطفالك في شهر الصيف، ودائماً تبحث جميع الأمهات علي أفضل طريقة لعمله في المنزل، ويمكن تقديمه في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل أفضل كوكتيل فواكه في المنزل بأبسط الطرق.

مكونات عمل كوكتيل الفواكه في المنزل

سوف نتعرف الأن علي أفضل طريقة لعمل كوكتيل الفواكه في المنزل وهي كما يلي:-

قطع من الجوافة.

قطع من الفراولة.

قطع من المانجة.

قطع من الموز.

كيس كريم شانتي.

كوب ماء مثلج.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الان طريقة تحضير كوكتيل الفواكه في المنزل بأسهل الطرق وهي كالاتي:-