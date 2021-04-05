أفضل طرق طبيعية للتخلص من خشونة الم الركب، خشونة الركبة هي ألام تصيب مفاصل الركب وتسبب مضاعفات بعد ذلك وتُعتبر الطرق الطبيعية تخفف من ألامها الكثير، ولذلك سوف نتعرف على أفضل طرق طبيعية للتخلص من خشونة الم الركب فتابعونا

أفضل طرق طبيعية للتخلص من خشونة الم الركب

في حالة كان المريض يعاني من زيادة الوزن لابد من اتباع حمية غذائية للتخلص منه حيث الوزن الزائد يؤثر بالسلب على المفاصل مما يسبب الألم وفقد جزء بسيط جدًا من الوزن يُحدِث فارق في التخفيف من حدة الألم.

عمل كمادات ماء باردة أو دافئة حسب حالة المريض وقد أجرت أبحاث ووجدوا أنها تُعطي نتيجة مع بعض الحالات.

التدليك بالزيوت الطبيعية حيث تدليك مناطق الألم على الأقل لمدة بضع دقائق يوميًا يساعد على تخفيف حدة الألم، خاصة استخدام زيت الزيتون لما له من فاعلية كبرى في تخفيف الألم وتبين المفاصل وتخفيف الورم الناتج عن الالتهابات.

ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تحسن من قوة المفاصل.

العلاج بالطب البديل عن طريق الوخز بالإبر.

تنظيم النوم والحصول على قدر كافٍ من النوم.

والأعشاب دور فعال جدًا في علاج هذه الإلآم ومن هذه الأعشاب زيت الزيتون وزيت الزنجبيل.

يساعد تناول الكرفس على تخفيف ألام الخشونة والتهاب المفاصل.

البابونج يعمل على تخفيف الضغط على الأعصاب وبالتالي تخفيف الألم.

الليمون يساعد في تخفيف التورم الناتج عن ألم الخشونة والالتهاب.

خلاصة بذور الكتان عند دهن الركب بها تعمل على تلين المفاصل .

يجب تدفئة العظام جيدًا بالملابس ويمكن أيضًا استخدام زيت الزنجبيل الحار يعمل على تدفئة منطقة الألام المصاحبة الخشونة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على أفضل طرق طبيعية للتخلص من خشونة الم الركب ويمكنك سيدتي اتباعها من أجل التخلص من هذه الآلام.