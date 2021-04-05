الخبز التركي في 5 دقائق بالمقلاة هش وقطني والطعم روعه بالخطوات

الخبز التركي يعتبر الخبز من الأطعمة الرئيسية على أي مائدة طعام مع أنواع متعددة من الأطباق الرئيسية، وتشتهر كل دولة بأطباق متنوعة من الطعام، أما الأتراك فقد اشتهروا بعمل أنواع متعددة من الخبز منها الخبز التركي الذي يطلق عليه خبز البلازما، مما جعل الكثير من السيدات يتساءلون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية ومكونات عمل الخبز التركي بالطاسة التي يتداول بشكل كبير بهذه الفترة، ونحن اليوم أحبائي حرصنا أن نأتي لكم بخطوات ومكونات بسيطة من منزلك تجعلك تحصلين على الخبز التركي بالمنزل بقوام وطعم مميز جربيه بنفسك. طريقة عمل الخبز التركي

تعرفي معي سيدتي على طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الخبز التركي في المنزل: المكونات: كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات:

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب واحد من الماء.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الملح.

ملعقة خميرة.

بيضة واحدة.

سمسم أو حبة البركة كما تفضلين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير عميق ونضع به جميع المكونات الجافة نبدأ بنخل الدقيق ونضيف له الخميرة ومن ثم الملح والسكر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس مع بعضها البعض. من ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونخلط المكونات معاً من جديد حتى تتشرب الزيت جيداً. بعد ذلك نحضر الماء ونضيفه تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى أن تحصلين على قوام عجينة الخبز اللينة الطرية المتماسكة المرغوب بها. نضع العجينة في إناء نظيف مدهون بالزيت وتغطى بالنايلون وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويزداد حجمها. بعد تخمر العجين نضع طاسة من النوع الغير لاصق على النار وتدهن بالقليل من الزيت. ونفرد العجين بسمك 1 سم، وتنغز الأطراف بالأصابع، والمنتصف لنشكل عليه هيئة مربعات. يدهن على الوجه بالبيض المخفوق وينثر عليه السمسم أو حبة البركة. ويوضع الخبز على الطاسة حتى تمام النضج ويقلب من حين لآخر على الجهة الأخرى. الوسوم

الخبز التركي يعتبر الخبز من الأطعمة الرئيسية على أي مائدة طعام مع أنواع متعددة من الأطباق الرئيسية، وتشتهر كل دولة بأطباق متنوعة من الطعام، أما الأتراك فقد اشتهروا بعمل أنواع متعددة من الخبز منها الخبز التركي الذي يطلق عليه خبز البلازما، مما جعل الكثير من السيدات يتساءلون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية ومكونات عمل الخبز التركي بالطاسة التي يتداول بشكل كبير بهذه الفترة، ونحن اليوم أحبائي حرصنا أن نأتي لكم بخطوات ومكونات بسيطة من منزلك تجعلك تحصلين على الخبز التركي بالمنزل بقوام وطعم مميز جربيه بنفسك. طريقة عمل الخبز التركي

تعرفي معي سيدتي على طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الخبز التركي في المنزل: المكونات: كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات:

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب واحد من الماء.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الملح.

ملعقة خميرة.

بيضة واحدة.

سمسم أو حبة البركة كما تفضلين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير عميق ونضع به جميع المكونات الجافة نبدأ بنخل الدقيق ونضيف له الخميرة ومن ثم الملح والسكر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس مع بعضها البعض. من ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونخلط المكونات معاً من جديد حتى تتشرب الزيت جيداً. بعد ذلك نحضر الماء ونضيفه تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى أن تحصلين على قوام عجينة الخبز اللينة الطرية المتماسكة المرغوب بها. نضع العجينة في إناء نظيف مدهون بالزيت وتغطى بالنايلون وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويزداد حجمها. بعد تخمر العجين نضع طاسة من النوع الغير لاصق على النار وتدهن بالقليل من الزيت. ونفرد العجين بسمك 1 سم، وتنغز الأطراف بالأصابع، والمنتصف لنشكل عليه هيئة مربعات. يدهن على الوجه بالبيض المخفوق وينثر عليه السمسم أو حبة البركة. ويوضع الخبز على الطاسة حتى تمام النضج ويقلب من حين لآخر على الجهة الأخرى.

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