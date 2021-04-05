طريقة عمل صوص الشكولاتة في المنزل لرمضان بطريقة بسيطة ومكونات سهلة

تعرفي علي طريقة عمل صوص الشكولاتة، يعد من أشهر أنواع الصوصات التي تستخدمها الكثير من الناس في تزيين الكيكة أو الحلويات، كما أن الشكولاته يحبها الجميع ويحب تناولها كل من الكبار والصغار وذلك بسبب طعمها اللذيذ الذي يعشقه الجميع، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل صوص الشكولاته بطريقة سهلة وبسيطة.

صوص الشكولاتة

صوص الشكولاتة يحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وذلك لأنه يدخل في صنعه الحليب والكاكاو وهما بيهم عناصر مفيدة، ولكن احرص علي عدم تناول الكثير من الشكولاته والحلويات لان ذلك يضرك الجسم كما انه يجعل الأسنان تسوس بسرعة، ولكن هيا بينا نتعرف علي طريقة إعداد أنواع كثير من الصوصات المسكرة الشهية.

جاناش الشوكلاتة

المقادير

كوب ونصف من حبيبات هيرشي شكولاته

ملعقة كبيرة من الزبدة

كوب من كريمة الخفق السائلة

طريقة التحضير

نحضر وعاء طهي ونضع فيه الكريمة ونتركها حتي تسخن.

نضع علي الزبدة بعد تسخينها حبيبات هيرشي ولكن لا نقلبها نتركها دقيقة كاملة بدون تقليب.

نقوم بعد ذلك بتقليب الحبيبات في الزبدة حتي تسيح الشكولاته وتتجانس مع الكريمة.

ضعي الزبدة بعد ذلك حينما يصبح الخليط جاهز وقلبيهم ببعضهم، وهكذا تصبح الجاناش شكولاته جاهزة.

حليب مكثف محلي

المقادير

كوب من الحليب البودرة

ربع كوب من الماء الساخن

كوب من السكر البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة السايحة

رشه الملح

طريقة التحضير