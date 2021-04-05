احلى صينية كنافة بالبسبوسة لاحلى ست بيت تعملها في رمضان

تعد صينية كنافة بالبسبوسة من الأنواع الشهية التي يكثر الإقبال عليها وخاصة في شهر رمضان المبارك ، قبل هذا الشهر تبحث جميع الأمهات والفتيات عن أنواع حلويات و اكلات جديدة لكي تقدمها لأفراد العائلة، لتناول الحلويات في رمضان شئ مهم وذلك لأنها تعمل على تعويض السكريات التى يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام، وفي نفس الوقت يجب عدم الإفراط في تناول هذه الحلويات حتى لا تسبب مشاكل أخرى، حيث تعمل على زيادة الوزن وتؤثر على أصحاب المرض السكري، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة عمل كنافة بالبسبوسة والتعرف على مكوناتها البسيطة.

مكونات عمل كنافة بالبسبوسة

مكونات عمل كنافة بالبسبوسة من أبسط المكونات التى سوف نعرضها عليكم مشاهدينا الكرام وهي كما يلي:

ربع كيلو جرام من الكنافة.

¾ كوب من السميد.

½ كوب من الزيت النباتي.

½ كوب من الحليب المكثف.

¼ كوب من السكر الناعم.

¼ كوب من جوز الهند.

¼ كوب من السكر.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

¼ كوب من الفستق الحلبي المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

الآن سوف نعرض لكم خطوات تحضير بسيطة لعمل هذا النوع من الكنافة بطريقة مختلفة وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به الكنافة وعليها بعض من كمية الزيت المطلوبة ونفركها جيداً حتى تتشرب جميعها الزيت. نقوم بتجهيز البسبوسة أيضاً بوضع البيض والسكر الناعم والسكر العادي ومعهم كمية ربع كوب من الزيت وملعقة الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً. نضع على هذا الخليط السميد وجوز الهند ونقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس مكوناته. نأخذ نصف كمية الكنافة ونضعها في صينية بشكل متساوي ثم نضع عليها خليط البسبوسة ونوزعها جيداً. ثم نقوم بوضع النصف الآخر من الكنافة على البسبوسة. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي البراق. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد وعند التقديم نقوم بوضع الحليب المكثف على الوجه ويرش عليها الفستق المطحون.

أضرار الإفراط في تناول الحلويات

سوف نتعرف الآن على أضرار الإفراط في تناول الحلويات في هذا الشهر وهي كما يلي: