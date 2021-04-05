أسرار عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت زي الجاهزة بطعم يجنن

أسرار عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت، لقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي يحبها الكبير والصغير، ولها العديد من المسميات الزلابية أو العوامة، فتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق مميز زي الجاهزة، للابتعاد عن شراءها جاهزة وتحضيرها في المنزل، بسهولة والخطوات بسيطة ومميزة وبأقل التكاليف.

أسرار عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت زي الجاهزة

المكونات

٢ كوب من الدقيق.

١ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

زيت القلي.

للتقديم

شربات.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

في وعاء صغيرة نقوم بوضع الخميرة والسكر والماء الدافئ، ونقوم بخلطهم حتي يذوب تماماً، ونضيف عليهم ربع كوب من الدقيق ونخلطهم جيداً، نقوم بتغطية الخليط وتركة لمدة ربع ساعة، في وعاء نقوم بوضع باقي الدقيق والنشا والملح والفانيليا، نقوم بإضافة خليط الخميرة إلي المكونات ونقوم بخلطهم جيداً حتي نحصل على عجينة مطاطية القوام، نقوم بتغطية الخليط ووضعة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، في مقلاة نقوم بوضع زيت غزير على درجة حرارة متوسطة، نقوم بإحضار معلقة صغير ونقوم بوضع بالزيت ثم نقوم بتشكيل العجينة بالمعلقة ووضعها في الزيت، نقلي لقمة القاضي في الزيت من ٣ إلي ٥ دقائق حتي تصل للون ذهبي، ثم نقوم بإخراجها وتقديمها نقوم بوضعها في شربات بارد أو رش سكر البودرة فوقها.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت بطعم يجنن

المكونات

ثلاث أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبان من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بوضع الدقيق والحليب و الماء والزيت والخميرة وقومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتكون عجينة سائلة مطاطية، ثم قومي بوضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر ويتضاعف حجمها، ثم قومي بوضع مقلاة بزيت وتسخينها، ثم قومي بوضع العجينة في كيس تزين مع قطع طرف الكيس وتشكيل العجينة به، وتركها بالزيت حتي تصل للون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضعها بالشربات.