طريقة تحضير الكيك الانجليزي كيك الكافيهات كيكة لذيذة الطعم مضاف إليها الفواكه المجففة والمكسرات وخليط من الزبيب المجفف يعشقها الكبار والصغار تقدم في وجبه الإفطار بجانب الشاي أو القهوة أو مشروب بارد أو في العشاء للضيوف وتقدم أيضا في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والأفراح والمناسبات الخاصة الأخري ويتم تحضيرها داخل قوالب من الانجلش كيك سوف نقدمها بطريقة بسيطة وطعم اروع من خلال الخطوات الأتية مع اتباع أدق المقادير حتى تحصلي على اجمل مذاق من الكيك الشهي واللذيذ و المحبب لدي الجميع والذي يعرف باسم الكيك الانجليزي. طريقة عمل الكيك الانجليزي ومقاديره طريقة عمل الكيك الانجليزي ومقاديره المقادير:- كاس ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

اربع حبات بيض.

ثلاثة أرباع كوب زبدة طرية.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب. الفواكه المستخدمة في كيكه الكافيات كاس من الفواكه المجففة المشكلة.

ملعقة دقيق كبيرة.

أو

أو ملعقتان كبيرتان من الفواكه المجففة.

ملعقتان كبيرتان من عين الجمل المجروش.

ملعقتان كبيرتان من اللوز المجروش.

ملعقتان كبيرتان من الكريز المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

أو

أو ربع كاس من الزبيب.

ربع كاس من اللوز المفروم.

ربع كاس من عين الجمل المجروش.

ربع كاس من الكريز المفروم.

ملعقة كبيرة دقيق.

أو

أو نصف كاس زبيب.

نصف كاس من مكسرات مجروشة.

ملعقة كبيرة دقيق. خطوات تحضير وصفة الكيك الانجليزي أولا قومي بتحضير قوالب الانجلش كيك سواء كانت قوالب كبيرة أو قوالب صغيرة قومي بدهنها بقليل من الزبدة وغلفيها بورق الزبدة وتترك جانبا للاستعمال اللاحق. احضري وعاء وضعي فيه كل المكونات الجافة من الدقيق والملح والبيكنج بودر وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها وتترك جانبا للاستعمال اللاحق. احضري وعاء اخرى وقومي بإضافة كل من الدقيق وإضافة كل الفواكه المستخدمة مع التقليب الجيد. داخل العجان الكهربائي قومي بإضافة السكر والزبد واخفقيهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمي بلون ابيض فاتح ناعم. ثم قومي بإضافة البيض بيضه تلو الأخري تدريجيا. ثم ضيفي الفانيليا مع الخفق الجيد حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس. ثم قومي بإضافة الحليب وبعد ذلك ضيفي عليهم الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج أثناء الخفق حتى يختفي تماما ثم قومى بوقف عملية الخفق. ثم ضيفي ملعقتين من خليط الفواكه مع التقليب الجيد. ثم نقوم بتوزيع نصف كمية الخليط السابق مع إضافة نصف كمية الفواكه وإضافة أيضا باقي كمية الخليط ثم إضافة باقي كمية الفواكه من كزيز ألوان. ثم أدخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه علي الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى ينضج و يكتسب اللون الأحمر الذهبي. قومي باختبار قالب الكيك في المنتصف للتأكد من إتمام النضج قبل خروجه من الفرن. قومي بتهدئة درجة الحرارة 160 لمدة عشر دقائق قومى بإخراج قالب الكيك من الفرن ليرتاح لمدة عشرون دقيقة. ثم قومي بإزالة ورق الزبدة واتركيه ليهدي ويبرد ثم قومي بتقطعيه وبالهناء والشفاء. خطوات تحضير وصفة الكيك الانجليزي الوسوم

طريقة تحضير الكيك الانجليزي كيك الكافيهات كيكة لذيذة الطعم مضاف إليها الفواكه المجففة والمكسرات وخليط من الزبيب المجفف يعشقها الكبار والصغار تقدم في وجبه الإفطار بجانب الشاي أو القهوة أو مشروب بارد أو في العشاء للضيوف وتقدم أيضا في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والأفراح والمناسبات الخاصة الأخري ويتم تحضيرها داخل قوالب من الانجلش كيك سوف نقدمها بطريقة بسيطة وطعم اروع من خلال الخطوات الأتية مع اتباع أدق المقادير حتى تحصلي على اجمل مذاق من الكيك الشهي واللذيذ و المحبب لدي الجميع والذي يعرف باسم الكيك الانجليزي. طريقة عمل الكيك الانجليزي ومقاديره طريقة عمل الكيك الانجليزي ومقاديره المقادير:- كاس ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

اربع حبات بيض.

ثلاثة أرباع كوب زبدة طرية.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب. الفواكه المستخدمة في كيكه الكافيات كاس من الفواكه المجففة المشكلة.

ملعقة دقيق كبيرة.

أو

أو ملعقتان كبيرتان من الفواكه المجففة.

ملعقتان كبيرتان من عين الجمل المجروش.

ملعقتان كبيرتان من اللوز المجروش.

ملعقتان كبيرتان من الكريز المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

أو

أو ربع كاس من الزبيب.

ربع كاس من اللوز المفروم.

ربع كاس من عين الجمل المجروش.

ربع كاس من الكريز المفروم.

ملعقة كبيرة دقيق.

أو

أو نصف كاس زبيب.

نصف كاس من مكسرات مجروشة.

ملعقة كبيرة دقيق. خطوات تحضير وصفة الكيك الانجليزي أولا قومي بتحضير قوالب الانجلش كيك سواء كانت قوالب كبيرة أو قوالب صغيرة قومي بدهنها بقليل من الزبدة وغلفيها بورق الزبدة وتترك جانبا للاستعمال اللاحق. احضري وعاء وضعي فيه كل المكونات الجافة من الدقيق والملح والبيكنج بودر وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها وتترك جانبا للاستعمال اللاحق. احضري وعاء اخرى وقومي بإضافة كل من الدقيق وإضافة كل الفواكه المستخدمة مع التقليب الجيد. داخل العجان الكهربائي قومي بإضافة السكر والزبد واخفقيهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمي بلون ابيض فاتح ناعم. ثم قومي بإضافة البيض بيضه تلو الأخري تدريجيا. ثم ضيفي الفانيليا مع الخفق الجيد حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس. ثم قومي بإضافة الحليب وبعد ذلك ضيفي عليهم الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج أثناء الخفق حتى يختفي تماما ثم قومى بوقف عملية الخفق. ثم ضيفي ملعقتين من خليط الفواكه مع التقليب الجيد. ثم نقوم بتوزيع نصف كمية الخليط السابق مع إضافة نصف كمية الفواكه وإضافة أيضا باقي كمية الخليط ثم إضافة باقي كمية الفواكه من كزيز ألوان. ثم أدخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه علي الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى ينضج و يكتسب اللون الأحمر الذهبي. قومي باختبار قالب الكيك في المنتصف للتأكد من إتمام النضج قبل خروجه من الفرن. قومي بتهدئة درجة الحرارة 160 لمدة عشر دقائق قومى بإخراج قالب الكيك من الفرن ليرتاح لمدة عشرون دقيقة. ثم قومي بإزالة ورق الزبدة واتركيه ليهدي ويبرد ثم قومي بتقطعيه وبالهناء والشفاء. خطوات تحضير وصفة الكيك الانجليزي

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