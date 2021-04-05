طريقة تحضير النمورة بالقشطه الشهية

طريقة تحضير النمورة بالقشطه هي ما تعرف باسم البسبوسة بالقشطه وهي من احدي أو اجمل وألذ الحلويات الشعبية التقليدية في مصر ولكن انتشرت بشكل واسع في باقي الدول العربية ويرجع ذلك بسبب سهولة تحضيرها وطعمها الجذاب وتوافر مكوناتها في كل منزل ولكن تختلف طريقه تحضيرها من بلد الى اخرى ويرجع ذلك حسب المكونات التي تدخل فيها من خلال هذا المقال سوف نعرف حضراتكم طريقه عمل النمورة بالقشطه في المنزل بخطوات سهله ولكن الأهم اتباع الدقة في المقادير.

طريقة تحضير النمورة بالقشطه ومكوناتها

مكونات:-

كاس من لبن الزبادي.

كاس ونصف من السميد.

نصف كاس من السكر.

ثلاثة أرباع كؤوس من الزيت النباتي.

ثلاث حبات بيض.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات قشطه النموره

كاس من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

عبوه من القشطه.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

قطر للتسقية بارد.

احضري وعاء وضعي فيه كل من البيض والسميد والبيكنج بودر والسكر ويخلط الجميع جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا. ثم ضيفي لبن الزبادي وضيفي أيضا الزيت الى المكونات السابق خلطها و قومي بخلط المكونات مرة اخرى مع بعضها حتى تحصلين على عجينة لينه. احضري صنية فرن للخبز وادهنيها بقليل من الزيت وسكوبي نصف المزيج السابق تحضيره في الصينية المدهونة. قومي بإدخال الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 250 درجة مئوية تترك صنية النمورة في الفرن حتى تنضج و تحتمر العجينة و يصبح لونها ذهبي. ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها جانبا للاستعمال اللاحق. احضري إناء وضعي فيه النشا والحليب والسكر فوق نار متوسطة وقومي بتقليب المكونات حتى يصبح الخليط كثيف. قومي برفع الإناء من على النار وضيفي إليه القشطه مع الاستمرار في التقليب. قومي بسكب القشطه فوق طبقة العجين السابق خبزه. قومي بوضع نصف العجين السابق فوق كميه القشطه مع تغطيه السطح بالكامل. ادخلي الصينية في الفرن على الرف السفلي حتى يحتمر وجه العجين. قومي بإخراج الصينية من الفرن وقطعيها الى مربعات متوسطة القطع ثم قومي بسكب القطر البارد عليها. زيني النمورة بالشكل المناسب و المفضل لديكي ممكن بجوز الهند أو شرائح اللوز أو الفستق الحلبي وصحة وهناء.

طريقة عمل وصفة النمورةاهم فوائد دقيق السميد الصحية

يدخل دقيق السميد في تحضير العديد من الأطباق سواء كانت أطباق حلوة أو أطباق مالحة ولكن الكثير منا لا يعلم أهميته وفوائده الصحية للجسم سوف نستعرض لكم اهم فوائد السميد على صحه الجسم وهي كما يلي:

يعمل دقيق السميد على تنظيم مستوى السكر في الدم لمرضى السكري لأنه أثناء عمليه الهضم تمتصه الأمعاء بصورة تدريجيه عكس الطحين الأبيض مما يساعد على الهضم البطيء لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم فجاة.

يحتوى دقيق السميد على الماغنيسيوم الذي يعد من حساسية الخلايا للأنسولين الهامة والتي تعمل على تنظيم السكر في الدم.

يعمل دقيق السميد على التحكم في الوزن لان الجسم يقوم بامتصاص السميد بطريقه بطيئه مما يشعر الإنسان بالشبع لفترات كبيرة.

يعمل على تعزيز المناعة في الجسم حيث يحتوي على بروتينات مهمة وضرورية تعمل على صنع الأجسام المضادة للوقاية من الأمراض البكتيرية والطفيليات والفيروسات التي تعمل على مهاجمة جسم الإنسان.

يحتوي دقيق السميد على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تحسين وتعزيز جهاز المناعة.

يعمل دقيق السميد على تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي.

وصلنا الى نهاية هذا المقال مع توضيح كل ما يؤدي الى نجاح وصفتنا اليوم آلاء وهي طريقة عمل النموره بالقشطه الشهية.