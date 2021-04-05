طريقة عمل كريم الاساس المنزلي عالي الجودة ومكوناته بسيطة

يعتبر كريم الاساس ، من مستحضرات التجميل الاساسية، التي تبحث عنها كل فتاة لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، ولكن استخدامه لفترة طويل يسبب الأضرار للبشرة، لاحتوائه على المواد الكيمائية الضارة التي تترك أثار على الوجه على المدي البعيد، فمن الأفضل عمل الكريم في المنزل بدل من شرائه من الخارج، لأن المواد الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم، لا تتسب بأي أضرار على البشرة، بل على العكس تجعلها نقية وصافية وناعمة مثل الحرير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة كريم الاساس المنزلي بخطوات بسيطة وبدون تكلفة.

مكونات كريم الاساس المنزلي

يتكون الكريم من بعض المكونات بسيطة التي تساعد على توحيد للون البشرة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من كريم الاساس البودرة. ملعقة كبيرة من كريم مرطب للبشرة. علبة فارغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الاساس المنزلي وهى كالتالي:-

نحضر العلبة الفارغة، ثم نضع بها ملعقة كريم البودرة، وملعقة كريم المرطب، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه ونتركه حتى يجف.

ثم نقوم بوضع المكياج على الوجه سوف تلاحظين أن وجهك لامع وخالي من العيوب.

طريقة عمل كريم الاساس البودرة

سوف نتعرف على طريقة عمل كريم البودرة بمكونات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة متوسطة الحجم، ثم نضع بها ملعقة من النشا، وملعقة من الشوفان المطحون، ونصف ملعقة من الكاكاو، وعشرة نقاط من الزيت العطري، ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على لون المضبوط. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بواسطة الفرشة حتى نحصل على الدرجة المضبوطة. نقوم بتطبيق المكياج على الوجه بدون قلق ولا خوف لأنه الكريم ثابت على مدار اليوم ولا يتأثر بعوامل الطبيعة.

فوائد كريم الاساس للوجه

سوف نتعرف على فوائد الكريم للوجه وهى كما يلي:-