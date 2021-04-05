طريقة عمل التمرية في البيت بصوص الشوكولاتة والكراميل رمضان 2021

طريقة عمل التمرية في البيت , تعتبر من أقوى الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي تساعد في الشعور بالطاقة والحيوية، وهي أيضًا مغذية للأطفال ومنشطة للذهن، لذا يفضل تحضيرها وتقديمها للأطفال أثناء المذاكرة، وللتحلية بدلًا من الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتضر بصحة الأطفال، يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، وفي جميع الطرق طعمها شهي ولذيذ، وسهلة التحضير أيضًا وبمكونات متوفرة في كل بيت ولهذا سنقدم لكِ اليوم أسهل طريقة لعمل التمرية في البيت.

نصف كيلو من التمر.

ربع كوب من بسكويت الشاي سادة (مطحون).

ثلاثة ملاعق كبيرة من البسكويت المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

سمسم محمص.

لوز محمص مجروش.

فستق مطحون.

بسكويت شوكولاتة (مطحون).

جوز الهند.

كوب إلا ربع من كريمة الخفق.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب من الشوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

ثلث كوب من كريمة خفق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة عمل التمرية في البيتمكونات صوص الشوكولاتة والكراميل

ضعي كلًا من الدقيق الأبيض + الحليب+ البسكويت في وعاء عميق على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتغير اللون قليلًا.

ثم أضيفي الزبدة حتى تذوب تمامًا مع التحريك حتى يصبح القوام ناعم.

ارفعي الوعاء من النار وأضيفي له التمر والقرفة والهيل ثم اعجني كل المكونات باليد حتى تتجانس.

شكلي العجين على شكل كرات ثم السمسم ثم المكسرات التي لديك، ويمكنك تغليف العجين بالشكل الذي ترغبين به.

قدمي التمر مع صوص الشوكولاتة و صوص الكراميل الذي سنقوم بتحضيره.

ضعي الكريمة في وعاء وارفعيه على النار حتى تمام الغليان.

ثم أضيفي له الشوكولاتة المقطعة مع التحريك المستمر حتى تذوب تمامًا.

اتركي الخليط دقيقتين ثم أضيفي له الفانيليا والزبدة إلى أن يذوب الخليط وارفعيه من النار ثم اتركيه حتى يبرد تمامًا.

ضعي السكر في مقلاة على نار هادئة حتى يذوب ثم أضيفي له الزبدة مع التحريك.

ثم أضيفي له الكريمة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر ونحصل على القوام المناسب.

طريقة التحضير: أولًا تحضير التمريةثانيًا: تحضير صوص الشوكولاتةثالثًا: تحضير صوص الكراميل