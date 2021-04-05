طريقة سهلة لصنع خبز البابكا المالح في المنزل

طريقة صنع خبز البابكا المالح، نحتاج أن نقوم بتجربة جديدة من وصفات الطعام المختلفة والمجازفة في ذلك وتغيير الأطعمة الروتينية المعتاد عليها حيث هناك الكثير من الأكلات الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الرائع ولكن لم نقم بتجربتها حتى الآن ومن تلك الوصفات هي خبز البابكا المالح حيث يعتبر واحد من أشهر المخبوزات التي يمكننا تناولها في الإفطار بدلًا من الوجبات الدسمة التي قد تسبب الخمول وغير صحية للجسم تعرفوا معنا على كيفية تجهيز خبز البابكا.

مقادير خبز البابكا المالح

هناك نوعين من خبز البابكا أحدهما النوع المالح والآخر هو النوع الحلو ولكن مكونات خبز البابكا اليوم هي للنوع المالح المحشو بالزعتر والجبن وعبارة عن:

دقيق منخول أبيض: كوبان كبيران.

زيت نباتي: مقدار ملعقتين كبيرتا الحجم.

حليب: كوب ونصف ويكون دافئ.

سكر أبيض: مقدار نصف ملعقة صغيرة الحجم.

ملح طعام: رشة بسيطة منه.

خميرة فورية: ملعقة وربع ملعقة بحجم صغير.

مقدار حسب الحاجة من الجبن الفيتا.

كمية من الزعتر الناعم.

مكونات حشوة خبز البابكاخطوات تحضير خبز البابكا المالح المنزلي

يتم اتباع الطريقة التالية لتحضير وصفة خبز البابكا كما هي: