طريقة سهلة لصنع خبز البابكا المالح في المنزل

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طريقة صنع خبز البابكا المالح، نحتاج أن نقوم بتجربة جديدة من وصفات الطعام المختلفة والمجازفة في ذلك وتغيير الأطعمة الروتينية المعتاد عليها حيث هناك الكثير من الأكلات الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الرائع ولكن لم نقم بتجربتها حتى الآن ومن تلك الوصفات هي خبز البابكا المالح حيث يعتبر واحد من أشهر المخبوزات التي يمكننا تناولها في الإفطار بدلًا من الوجبات الدسمة التي قد تسبب الخمول وغير صحية للجسم تعرفوا معنا على كيفية تجهيز خبز البابكا.مقادير خبز البابكا المالح
هناك نوعين من خبز البابكا أحدهما النوع المالح والآخر هو النوع الحلو ولكن مكونات خبز البابكا اليوم هي للنوع المالح المحشو بالزعتر والجبن وعبارة عن:
- دقيق منخول أبيض: كوبان كبيران.
- زيت نباتي: مقدار ملعقتين كبيرتا الحجم.
- حليب: كوب ونصف ويكون دافئ.
- سكر أبيض: مقدار نصف ملعقة صغيرة الحجم.
- ملح طعام: رشة بسيطة منه.
- خميرة فورية: ملعقة وربع ملعقة بحجم صغير.
- مقدار حسب الحاجة من الجبن الفيتا.
- كمية من الزعتر الناعم.
يتم اتباع الطريقة التالية لتحضير وصفة خبز البابكا كما هي:
- نخلط كل من الملح مع الخميرة الفورية والسكر والدقيق المنخول في طبق متوسط أولًا.
- نحضر وعاء عميق لنخلط به الحليب الدافئ مع الزيت النباتي ومن ثم نضيف مكونات العجين السابقة ونخلط المقادير سويًا باستخدام الأيدي.
- نستمر في العجن لمدة بين 5 حتى 10 دقائق حتى يصبح قوام العجين لين وناعم ويسهل التحكم به.
- بعد ذلك نقوم بتكوير العجين بشكل مستوي ونستخدم فرشاة مغموسة بالزيت لدهن الجزء الخارجي من العجين ونقوم بتغطيتها وتترك في مكان دافئ ومغلق حتى نصف ساعة لتصبح مختمرة وجاهزة للاستخدام.
- على سطح جاف ومستوي ونظيف نضع العجين ونفرده حتى يصبح رقيقًا ومستطيل الشكل.
- نحضر الحشوة وهي الجبن الفيتا والزعتر لحشو العجين من الداخل.
- نبدأ بعد ذلك بلف العجين مثل الرول وتقطع من منتصفها وتجدل مثل الضفيرة من كلا الطرفين.
- نستخدم مقدار بسيط من الحليب لدهن وجه العجين وتوضع في صينية الفرن في فرن مجهز على حرارة 180 درجة مئوية حتى تصبح ناضجة.
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طريقة صنع خبز البابكا المالح، نحتاج أن نقوم بتجربة جديدة من وصفات الطعام المختلفة والمجازفة في ذلك وتغيير الأطعمة الروتينية المعتاد عليها حيث هناك الكثير من الأكلات الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الرائع ولكن لم نقم بتجربتها حتى الآن ومن تلك الوصفات هي خبز البابكا المالح حيث يعتبر واحد من أشهر المخبوزات التي يمكننا تناولها في الإفطار بدلًا من الوجبات الدسمة التي قد تسبب الخمول وغير صحية للجسم تعرفوا معنا على كيفية تجهيز خبز البابكا.مقادير خبز البابكا المالح
هناك نوعين من خبز البابكا أحدهما النوع المالح والآخر هو النوع الحلو ولكن مكونات خبز البابكا اليوم هي للنوع المالح المحشو بالزعتر والجبن وعبارة عن:
- دقيق منخول أبيض: كوبان كبيران.
- زيت نباتي: مقدار ملعقتين كبيرتا الحجم.
- حليب: كوب ونصف ويكون دافئ.
- سكر أبيض: مقدار نصف ملعقة صغيرة الحجم.
- ملح طعام: رشة بسيطة منه.
- خميرة فورية: ملعقة وربع ملعقة بحجم صغير.
- مقدار حسب الحاجة من الجبن الفيتا.
- كمية من الزعتر الناعم.
يتم اتباع الطريقة التالية لتحضير وصفة خبز البابكا كما هي:
- نخلط كل من الملح مع الخميرة الفورية والسكر والدقيق المنخول في طبق متوسط أولًا.
- نحضر وعاء عميق لنخلط به الحليب الدافئ مع الزيت النباتي ومن ثم نضيف مكونات العجين السابقة ونخلط المقادير سويًا باستخدام الأيدي.
- نستمر في العجن لمدة بين 5 حتى 10 دقائق حتى يصبح قوام العجين لين وناعم ويسهل التحكم به.
- بعد ذلك نقوم بتكوير العجين بشكل مستوي ونستخدم فرشاة مغموسة بالزيت لدهن الجزء الخارجي من العجين ونقوم بتغطيتها وتترك في مكان دافئ ومغلق حتى نصف ساعة لتصبح مختمرة وجاهزة للاستخدام.
- على سطح جاف ومستوي ونظيف نضع العجين ونفرده حتى يصبح رقيقًا ومستطيل الشكل.
- نحضر الحشوة وهي الجبن الفيتا والزعتر لحشو العجين من الداخل.
- نبدأ بعد ذلك بلف العجين مثل الرول وتقطع من منتصفها وتجدل مثل الضفيرة من كلا الطرفين.
- نستخدم مقدار بسيط من الحليب لدهن وجه العجين وتوضع في صينية الفرن في فرن مجهز على حرارة 180 درجة مئوية حتى تصبح ناضجة.
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