طريقة عمل مخبوزات رمضانية خفيفة وسهلة للسحور والإفطار بمكونات بسيطة

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نقدم لكي سيدتي أسهل مخبوزات رمضانية، أيام قليلة جدا تفصلنا عن شهر رمضان العظيم افضل واجمل شهور السنة لذلك سوف نتعرف علي المعجنات والمخبوزات الرمضانية التي أصبحت من الأطباق الرئسية في شهر رمضان وخاصة علي السحور، ويمكنك أيضا استخدامها علي الفطور حيث أنها تعد طبق مختلف وشهي ولذيذ كما انه غير تقليدي، وسوف يحبه الصغير والكبير لذلك سنتعرف معا علي طريقة إعداده.مخبوزات رمضانية
تعرفي معنا علي أسهل طريقة لعمل المخبوزات والمعجنات الرمضانية في المنزل وبطرق سهلة وبسيطة، وذلك لتقديمها عل الفطور أو السحور.
مقادير السميط التركي
- كوبين ونصف من الدقيق
- كوب ماء دافئ
- كوب صغير من الزيت
- كوب صغير حليب بودر
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ربع ملعقة صغير ملح
- ربع ملعقة صغير سكر
- سمسم حسب رغبتك
- ملعقة كبيرة من دبس رمان
طريقة تحضير السميط
- احضري وعاء وقومي فيه بعجن الخليط عن طريق وضع كل من المقادير التي ذكرناها ماعدا السمسم ودبس الرمان.
- اخلطي العجين جيد حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها، ثم اتركي العجينة لمدة ساعة كاملة.
- احضري العجينة بعد التخمير وقومي بتشكيلها بالشكل التي تفضيله.
- قومي بعد الانتهاء من التشكيل بغمس السميط في دبس الرمان ثم السمسم حتي تغطي سطح العجينة بالسمسم.
- قومي برص جميع السميط في صينية فرن ثم ضعيه في الفرن حتي ينضج.
المكونات
- كوبين من الحليب الطازج
- كوب ماء دافئ
- كوب من الزيت
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة كبيرة من الملح
- ملعقتين كبيرتين حبيبات سكر
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة
- بيضتين
- سمسم حسب الرغبة
طريقة إعداد الربريوش
- قومي بإحضار وعاء للعجين وضعي فيه كل من الحليب والماء وبياض البيض مع السكر والملح وقلبيهم جيدا.
- قومي بعد ذلك بسكب الدقيق علي تلك المكونات ولكن اسكبي الدقيق شوية بشوية حتي تتمكني من عجنه جيدا.
- قومي بعجن تلك العجينة لمدة خمس دقائق حتي تصبح العجينة لا تلصق بيدك، ثم اتركيها تخمر لمدة ساعة.
- قومي بإحضار العجينة بعد أن تختمر وقومي بتشكيلها إلي دوائر ثم ضعي قطعة زبدة وسط هذه الدوائر.
- تقومي بعد تلك الخطوة بلف العجينة علي الزبدة بالشكل التي يعجبك، ثم بعد لف العجين قومي بوضع صفار البيض علي وجه العجين ورشي عليه كل من حبيبات السكر أو السمسم حسب رغبتك.
- احضري صينية فرن وضعي فيها البريوش ثم ضعيه في الفرن واتركه حتي ينضج ويصبح جاهزا للطعام.
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نقدم لكي سيدتي أسهل مخبوزات رمضانية، أيام قليلة جدا تفصلنا عن شهر رمضان العظيم افضل واجمل شهور السنة لذلك سوف نتعرف علي المعجنات والمخبوزات الرمضانية التي أصبحت من الأطباق الرئسية في شهر رمضان وخاصة علي السحور، ويمكنك أيضا استخدامها علي الفطور حيث أنها تعد طبق مختلف وشهي ولذيذ كما انه غير تقليدي، وسوف يحبه الصغير والكبير لذلك سنتعرف معا علي طريقة إعداده.مخبوزات رمضانية
تعرفي معنا علي أسهل طريقة لعمل المخبوزات والمعجنات الرمضانية في المنزل وبطرق سهلة وبسيطة، وذلك لتقديمها عل الفطور أو السحور.
مقادير السميط التركي
- كوبين ونصف من الدقيق
- كوب ماء دافئ
- كوب صغير من الزيت
- كوب صغير حليب بودر
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ربع ملعقة صغير ملح
- ربع ملعقة صغير سكر
- سمسم حسب رغبتك
- ملعقة كبيرة من دبس رمان
طريقة تحضير السميط
- احضري وعاء وقومي فيه بعجن الخليط عن طريق وضع كل من المقادير التي ذكرناها ماعدا السمسم ودبس الرمان.
- اخلطي العجين جيد حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها، ثم اتركي العجينة لمدة ساعة كاملة.
- احضري العجينة بعد التخمير وقومي بتشكيلها بالشكل التي تفضيله.
- قومي بعد الانتهاء من التشكيل بغمس السميط في دبس الرمان ثم السمسم حتي تغطي سطح العجينة بالسمسم.
- قومي برص جميع السميط في صينية فرن ثم ضعيه في الفرن حتي ينضج.
المكونات
- كوبين من الحليب الطازج
- كوب ماء دافئ
- كوب من الزيت
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة كبيرة من الملح
- ملعقتين كبيرتين حبيبات سكر
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة
- بيضتين
- سمسم حسب الرغبة
طريقة إعداد الربريوش
- قومي بإحضار وعاء للعجين وضعي فيه كل من الحليب والماء وبياض البيض مع السكر والملح وقلبيهم جيدا.
- قومي بعد ذلك بسكب الدقيق علي تلك المكونات ولكن اسكبي الدقيق شوية بشوية حتي تتمكني من عجنه جيدا.
- قومي بعجن تلك العجينة لمدة خمس دقائق حتي تصبح العجينة لا تلصق بيدك، ثم اتركيها تخمر لمدة ساعة.
- قومي بإحضار العجينة بعد أن تختمر وقومي بتشكيلها إلي دوائر ثم ضعي قطعة زبدة وسط هذه الدوائر.
- تقومي بعد تلك الخطوة بلف العجينة علي الزبدة بالشكل التي يعجبك، ثم بعد لف العجين قومي بوضع صفار البيض علي وجه العجين ورشي عليه كل من حبيبات السكر أو السمسم حسب رغبتك.
- احضري صينية فرن وضعي فيها البريوش ثم ضعيه في الفرن واتركه حتي ينضج ويصبح جاهزا للطعام.
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