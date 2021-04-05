عصير الأفوكادو بالموز لرمضان

عصير لأفوكادو بالموز من ألذ العصائر التي يمكن تقديمها في رمضان علي الإفطار أو بعد السحور وأيضا ذو فائدة كبيرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والدهون المفيدة والمعادن فهو يحافظ على صحة القلب والشرايين ويقي من الجلطات ويحتوى على البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم كما يساهم في انقاص الوزن لأنه يساعد على الإحساس بالشبع كما يحتوى على الكثير من الأحماض الدهنية الغير مشبعة التي بدورها تقلل الالتهابات كما يساعد على الوقاية من السرطان لاحتواءه على مضادات الأكسدة وأيضا مهم لصحة العين ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بصورة سليمة كما انه مهم لتفادى الاكتئاب وتحسين المزاج كما انه يحتوى على فيتامين ك بنسبة كبيرة تقي الجسم من هشاشة العظام لهذا سوف نعرض طريقة عمل العصير بطريقة لذيذة لان الافوكادو يفضل أن يضاف له نوع اخر من الفاكهة مثل الموز أو الفراولة أو الكيوى أو المانجو كما يمكن أن نضيف اللبن والمكسرات والقشطة لجعل العصير مكتمل بالكثير من العناصر الغذائية وذو مظهر ومذاق رائع لمن يتناوله . المكونات المطلوبة لإعداد عصير الافوكادو بالموز اثنان من الافوكادو مقطعه إلى مكعبات .

اثنان من الموز .

ملعقة صغيرة مليئه ببودر النخيل .

عسل نحل ابيض نقي .

مكعبات من الثلج مع آيس كريم فانيليا .

لتر واحد من اللبن .

مكسرات مفرمة جيدا . طريقة تحضير عصير الافوكادو بالموز نحضر اثنان من ثمار الافوكادو اللينة لكى تكون ناضجة لان الافوكادو الغير ناضج يكون مذاقة غير مرغوب بالنسبة للكثير وغير مناسب لعمل العصائر لأنة صلب ونقوم بغسلها وتقطيعه الافوكادو ونحضر اثنان من ثمار الموز الناضجة ونقوم بتقشير الطبقة الخارجية ويقطع إلى دوائر ويخلط مع الافوكادو . ثم نضع الافوكادو المقطع إلى مكعبات و دوائر الموز و الثلج المجروش في الخلاط الكهربائي ثم نضيف لتر اللبن ونمزجهم مع بعض جيدا . ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من بودر النخيل مع العسل الأبيض النقي بكمية حسب الذوق ثم نخلطهم جيدا باستخدام الخلاط ثم أضافه الأيس كريم وخفق الخليط جيدا حتى مزجة تماما مع بعض ثم نضعه في أكواب التقديم وممكن تزيين سطحه بمكسرات مفرومه حسب الرغبة . المكونات المطلوبة لإعداد عصير الافوكادو بالموزطريقة تحضير عصير الافوكادو بالموز الوسوم

عصير لأفوكادو بالموز من ألذ العصائر التي يمكن تقديمها في رمضان علي الإفطار أو بعد السحور وأيضا ذو فائدة كبيرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والدهون المفيدة والمعادن فهو يحافظ على صحة القلب والشرايين ويقي من الجلطات ويحتوى على البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم كما يساهم في انقاص الوزن لأنه يساعد على الإحساس بالشبع كما يحتوى على الكثير من الأحماض الدهنية الغير مشبعة التي بدورها تقلل الالتهابات كما يساعد على الوقاية من السرطان لاحتواءه على مضادات الأكسدة وأيضا مهم لصحة العين ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بصورة سليمة كما انه مهم لتفادى الاكتئاب وتحسين المزاج كما انه يحتوى على فيتامين ك بنسبة كبيرة تقي الجسم من هشاشة العظام لهذا سوف نعرض طريقة عمل العصير بطريقة لذيذة لان الافوكادو يفضل أن يضاف له نوع اخر من الفاكهة مثل الموز أو الفراولة أو الكيوى أو المانجو كما يمكن أن نضيف اللبن والمكسرات والقشطة لجعل العصير مكتمل بالكثير من العناصر الغذائية وذو مظهر ومذاق رائع لمن يتناوله . المكونات المطلوبة لإعداد عصير الافوكادو بالموز اثنان من الافوكادو مقطعه إلى مكعبات .

اثنان من الموز .

ملعقة صغيرة مليئه ببودر النخيل .

عسل نحل ابيض نقي .

مكعبات من الثلج مع آيس كريم فانيليا .

لتر واحد من اللبن .

مكسرات مفرمة جيدا . طريقة تحضير عصير الافوكادو بالموز نحضر اثنان من ثمار الافوكادو اللينة لكى تكون ناضجة لان الافوكادو الغير ناضج يكون مذاقة غير مرغوب بالنسبة للكثير وغير مناسب لعمل العصائر لأنة صلب ونقوم بغسلها وتقطيعه الافوكادو ونحضر اثنان من ثمار الموز الناضجة ونقوم بتقشير الطبقة الخارجية ويقطع إلى دوائر ويخلط مع الافوكادو . ثم نضع الافوكادو المقطع إلى مكعبات و دوائر الموز و الثلج المجروش في الخلاط الكهربائي ثم نضيف لتر اللبن ونمزجهم مع بعض جيدا . ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من بودر النخيل مع العسل الأبيض النقي بكمية حسب الذوق ثم نخلطهم جيدا باستخدام الخلاط ثم أضافه الأيس كريم وخفق الخليط جيدا حتى مزجة تماما مع بعض ثم نضعه في أكواب التقديم وممكن تزيين سطحه بمكسرات مفرومه حسب الرغبة . المكونات المطلوبة لإعداد عصير الافوكادو بالموزطريقة تحضير عصير الافوكادو بالموز

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