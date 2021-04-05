طريقة عمل المفطح السعودي أشهى وأشهر الوجبات بالمملكة

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المفطح السعودي ، من أشهر وأشهى الوجبات بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديمة في المناسبات والأعياد وشهر رمضان الكريم، وتحتوي هذه الوجبة على لحم الضأن كمكون أساسي، وهى وجبة لذيذة الطعم وتقدم بجانب الأرز، ويتم تزيينها بكثير من البهارات، والكبدة والبيض المسلوق، وبعض المكرونة، والفلفل، والقرفة، وتحتوي على دهون كثيرة بسبب شحوم الخروف، وهذه الوجبة توجد أيضاَ في بلاد أخرى مثل الكويت والعراق، وأغلب دول الخليج العربي، وترمز إلى الكرم لذلك تقدم في العزومات، وسوف نتعرف، على طريقة عمل المفطح السعودي الشهي اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة توجد في كل بيت، وبأبسط الخطوات من خلال موقع ثقفني الإخباري.مكونات المفطح السعودي
يحتوي على مكونات عديدة وهى كما يلي:-
- 2 كيلو من لحم الخروف الغير مقطع.
- عدد 5 فصوص من الثوم.
- عدد 2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- 2 ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة حبوب حبهان.
- ربع ملعقة صغيرة حبوب كزبرة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.
- عدد 2 ورقة غار.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الزعفران.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة.
سوف نتعرف معكي سيدتي على طريقة تحضير المفطح السعودي بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع كمية من المياه على نار هادئة، ثم نقوم بوضع الثوم، والبصل، والفلفل الأخضر، وورق الغار، والقرنفل، والحبهان، والقرفة، والكزبرة، ونتركهم علي النار حتى يغلي الماء.
- نقوم بإضافة لحم الخروف، والزعفران، والثوم البودرة، والفلفل الأحمر البودرة، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، ونتركهم على النار حتي يستوي اللحم.
- نضع الملح ونتركه عشرة دقائق حتى يغلي، ثم نقوم برفع اللحم من المرقة ونضعها في صينية الفرن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 300 مئوية، ونتركها حتى تتحمر.
- نضع قليل من الزيت في إناء، ونضع الإناء في الصينية ونغطيها بورق القصدير، ونسخن قطعة فحم ونضعها بالزيت، ثم نقوم بتغطية الصينية بسرعة.
مكونات عمل أزر المفطح السعودي
يتم عمل الأرز بالمكونات الآتية:-
- عدد 4 كوب من الأرز البسمتي.
- عدد 4 كوب من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة مفرومة.
- ملعقة واحدة كبيرة من السمنة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة دهن ضأن.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المنقوع في ربع كوب من الماء.
- فلفل أسود وملح.
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير أرز المفطح السعودي وهى كالآتي:-
- نقوم بتذويب الدهن والسمن على نار هادئة، ثم نقوم بإضافة البصل ونقلبه حتى يذبل.
- نضع القرنفل، والملح، والحبهان، والقرفة، والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً.
- نقوم بوضع الأرز، ومرقة اللحم، ونقلبهم ونتركهم حتى يغلوا.
- نقوم بخفض النار ونترك الأرز حتى يستوي.
- صفي ماء الزعفران، ثم قومي بتوزيعه على وجه الأرز.
- قومي بوضع قليل من الزيت في وعاء، ثم ضعي الوعاء في منتصف الأرز وغطى القدر.
- سخني قطعة من الفحم وضعيها بالزيت، ثم قومي بتغطية القدر بسرعة.
- يجب أن يتم تقليب الأرز قبل التقديم حتى تختلط جميع الألوان مع بعضها البعض.
- نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم ونضع عليه قطعة اللحم.
الوسوم
المفطح السعودي ، من أشهر وأشهى الوجبات بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديمة في المناسبات والأعياد وشهر رمضان الكريم، وتحتوي هذه الوجبة على لحم الضأن كمكون أساسي، وهى وجبة لذيذة الطعم وتقدم بجانب الأرز، ويتم تزيينها بكثير من البهارات، والكبدة والبيض المسلوق، وبعض المكرونة، والفلفل، والقرفة، وتحتوي على دهون كثيرة بسبب شحوم الخروف، وهذه الوجبة توجد أيضاَ في بلاد أخرى مثل الكويت والعراق، وأغلب دول الخليج العربي، وترمز إلى الكرم لذلك تقدم في العزومات، وسوف نتعرف، على طريقة عمل المفطح السعودي الشهي اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة توجد في كل بيت، وبأبسط الخطوات من خلال موقع ثقفني الإخباري.مكونات المفطح السعودي
يحتوي على مكونات عديدة وهى كما يلي:-
- 2 كيلو من لحم الخروف الغير مقطع.
- عدد 5 فصوص من الثوم.
- عدد 2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- 2 ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة حبوب حبهان.
- ربع ملعقة صغيرة حبوب كزبرة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.
- عدد 2 ورقة غار.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الزعفران.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة.
سوف نتعرف معكي سيدتي على طريقة تحضير المفطح السعودي بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع كمية من المياه على نار هادئة، ثم نقوم بوضع الثوم، والبصل، والفلفل الأخضر، وورق الغار، والقرنفل، والحبهان، والقرفة، والكزبرة، ونتركهم علي النار حتى يغلي الماء.
- نقوم بإضافة لحم الخروف، والزعفران، والثوم البودرة، والفلفل الأحمر البودرة، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، ونتركهم على النار حتي يستوي اللحم.
- نضع الملح ونتركه عشرة دقائق حتى يغلي، ثم نقوم برفع اللحم من المرقة ونضعها في صينية الفرن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 300 مئوية، ونتركها حتى تتحمر.
- نضع قليل من الزيت في إناء، ونضع الإناء في الصينية ونغطيها بورق القصدير، ونسخن قطعة فحم ونضعها بالزيت، ثم نقوم بتغطية الصينية بسرعة.
مكونات عمل أزر المفطح السعودي
يتم عمل الأرز بالمكونات الآتية:-
- عدد 4 كوب من الأرز البسمتي.
- عدد 4 كوب من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة مفرومة.
- ملعقة واحدة كبيرة من السمنة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة دهن ضأن.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المنقوع في ربع كوب من الماء.
- فلفل أسود وملح.
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير أرز المفطح السعودي وهى كالآتي:-
- نقوم بتذويب الدهن والسمن على نار هادئة، ثم نقوم بإضافة البصل ونقلبه حتى يذبل.
- نضع القرنفل، والملح، والحبهان، والقرفة، والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً.
- نقوم بوضع الأرز، ومرقة اللحم، ونقلبهم ونتركهم حتى يغلوا.
- نقوم بخفض النار ونترك الأرز حتى يستوي.
- صفي ماء الزعفران، ثم قومي بتوزيعه على وجه الأرز.
- قومي بوضع قليل من الزيت في وعاء، ثم ضعي الوعاء في منتصف الأرز وغطى القدر.
- سخني قطعة من الفحم وضعيها بالزيت، ثم قومي بتغطية القدر بسرعة.
- يجب أن يتم تقليب الأرز قبل التقديم حتى تختلط جميع الألوان مع بعضها البعض.
- نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم ونضع عليه قطعة اللحم.
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