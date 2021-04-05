وصفة خارقة لتبييض الوجه واليدين على طريقة الروسيات.. ستذهلك النتيجة

وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام، تبحث جميع السيدات عن وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام، حيث تهتم كافة الفتيات للظهور بمظهر لائق وبشرة جذابة، لذلك تسعى كافة الفتيات إلى البحث عن وصفات مضمونة لكي تظل بشرتهم ذات رونق لامع وجذاب، لا تقلقِ سنعرض لكِ في هذه المقالة مجموعة من أفضل الوصفات المضمونة من أجل تبييض البشرة، كل ما عليكِ متابعة القراءة واكتشف أهم هذه الوصفات.

وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام

يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تبييض الوجه واليدين وتجعل البشرة نضرة دائماً وخالية من أي شوائب، ولكننا عبر هذا المقال سنوفر إليكم أكثرها فاعليه:

من الممكن أن تقومِ بخلط قليل من الأرز وقليل من العسل، فهذه الوصفة مضمونة للغاية وتم تجربتها من قبل العديد من السيدات.

والطريقة هي خلط نصف ملعقة من العسل، بالإضافة إلى ٣ملاعق من الأرز المطحون، وهذه المكونات يتم خلطها مع كوب من الماء.

لابد من مزج المكونات بعناية، ثم بعد ذلك يتكون خليط قومِ بوضعه على وجهك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

هذه الوصفة رائعة للغاية، ونتائجها تظهر منذ اللحظة الأولى، حيث تعتبر لهذه الوصفة دور أساسي في إزالة أي جلد ميت.

والطريقة كالتالي، قومِ بخلط ملعقة واحدة من الزبادي مع ملعقة واحدة من الشوفان، ويمكنك إضافة القليل من عصير الطماطم، ثم ما عليكِ سوى خلط هذه المكونات على وجهك بطريقة جيدة، ثم قومِ بوضع الوصفة على وجهك مع حركات دائرية.

ثم اغسليه بالماء بعد وقت لا يتعدى عشرين دقيقة.

ستلاحظين النتيجة على الفور، فهذا الماسك تم تجربته من قبل العديد من الفتيات وأظهر نتائج فورية ومذهلة.

وصفة الأرز لتبييض الوجهخلطة الزبادي والشوفان

أيضاً يمكنك تبييض الوجه واليدين من خلال استخدام مكون واحد فقط ألا وهو الزبادي، فقط ضعي كل يوم ملعقة من الزبادي على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل ولاحظي الفرق بنفسك.