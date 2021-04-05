طريقة منزلية لتحضير كرات الشاورما اللذيذة

طريقة تحضير كرات الشاورما، تحتل الشاورما بجميع طرقها ووصفاتها مكانة مفضلة لدى العديد من محبي الطعام والأكلات السورية والشامية فإن هناك طرق مختلفة لتحضير الشاورما سواء كانت شاورما اللحم أو شاورما الدجاج أو ميكس بينهما والكثير من الأمهات وربات المنزل لا يعرفون طريقة الشاورما الأصلية مثل المطاعم لمنع الأولاد عن تناولها من الخارج ولذلك نقدم طريقة تحضير كرات الشاورما طريقة جديدة من الشاورما وتحضيرها في المنزل حيث تعتبر واحدة من الوصفات الشهية المبتكرة من الشاورما للحصول على مذاق لذيذ منها.

مكونات كرات الشاورما المنزلية

من أسهل وصفات الطعام وخاصةً وصفات الشاورما هي وصفة كرات الشاورما فهي سهلة في مكوناتها وبسيطة في طريقة تحضيرها ونحتاج لتجهيز كرات الشاورما في المنزل إلى:

مقدار مناسب من البقسماط المطحون.

بيضة أو بيضتان حسب مقدار الدجاج المستخدم.

يمكن استخدام الثومية لمن يحبونها أو الاستغناء عنها.

عدد من شرائح التوست الطازجة.

مقادير حشوة كرات الشاورما

أما عن المقادير المطلوبة لتجهيز الحشوة:

زيت نباتي للقلي.

صدور الدجاج المقطعة والمتبلة مسبقًا بتتبيلة الشاورما.

مقدار مناسب من البقدونس المفروم وهو اختياري.

بطاطس مكعبات بحجم صغير مقلية في الزيت.

طريقة كرات الشاورما المنزلية ولا أروع

الآن نتجه لخطوات عمل أكلة كرات الشاورما المنزلية بالمكونات السابق تجهيزها وتتبع الخطوات التالية كما هي: