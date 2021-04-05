طريقة منزلية لتحضير كرات الشاورما اللذيذة

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طريقة تحضير كرات الشاورما، تحتل الشاورما بجميع طرقها ووصفاتها مكانة مفضلة لدى العديد من محبي الطعام والأكلات السورية والشامية فإن هناك طرق مختلفة لتحضير الشاورما سواء كانت شاورما اللحم أو شاورما الدجاج أو ميكس بينهما والكثير من الأمهات وربات المنزل لا يعرفون طريقة الشاورما الأصلية مثل المطاعم لمنع الأولاد عن تناولها من الخارج ولذلك نقدم طريقة تحضير كرات الشاورما طريقة جديدة من الشاورما وتحضيرها في المنزل حيث تعتبر واحدة من الوصفات الشهية المبتكرة من الشاورما للحصول على مذاق لذيذ منها.مكونات كرات الشاورما المنزلية
من أسهل وصفات الطعام وخاصةً وصفات الشاورما هي وصفة كرات الشاورما فهي سهلة في مكوناتها وبسيطة في طريقة تحضيرها ونحتاج لتجهيز كرات الشاورما في المنزل إلى:
- مقدار مناسب من البقسماط المطحون.
- بيضة أو بيضتان حسب مقدار الدجاج المستخدم.
- يمكن استخدام الثومية لمن يحبونها أو الاستغناء عنها.
- عدد من شرائح التوست الطازجة.
أما عن المقادير المطلوبة لتجهيز الحشوة:
- زيت نباتي للقلي.
- صدور الدجاج المقطعة والمتبلة مسبقًا بتتبيلة الشاورما.
- مقدار مناسب من البقدونس المفروم وهو اختياري.
- بطاطس مكعبات بحجم صغير مقلية في الزيت.
الآن نتجه لخطوات عمل أكلة كرات الشاورما المنزلية بالمكونات السابق تجهيزها وتتبع الخطوات التالية كما هي:
- أولًا قبل البدء في تحضير وصفة كرات الشاورما علينا أن نحضر حشوة الكرات وذلك من خلال وضع مقدار فنجان صغير زيت نباتي للقلي في مقلاة مناسبة للتسخين.
- وعندما يسخن الزيت نضيف إليه قطع الدجاج المتبل بتتبيلة الشاورما ونتركها حتى تنضج وقد تستغرق من 10 حتى 20 دقيقة مع الحرص على ألا تحرق.
- بعد نضج صدور دجاج الشاورما نرفعها عن النار ونضعها في وعاء أو بولة عميقة.
- نحضر البقدونس المفروم ومكعبات البطاطس المقلية ونضعها مع صدور دجاج الشاورما ونخلطهم سويًا.
- والآن نجهز شرائح التوست مع تقطيع الأطراف الجانبية من كل ناحية أولًا ومن ثم نستخدم صوص التومية إذا كان موجودًا لدهن ناحية واحدة منه فقط.
- بعد ذلك نضع الحشوة بداخل قطع التوست ونلفها على شكل كرة من الأطراف ونستخدم الماء للصق الأطراف ببعضها ولكن قطرات فقط من الماء.
- نغمر كرات الشاورما في البيض ومن ثم البقسماط وفي الزيت للقلي حتى تصبح جاهزة.
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طريقة تحضير كرات الشاورما، تحتل الشاورما بجميع طرقها ووصفاتها مكانة مفضلة لدى العديد من محبي الطعام والأكلات السورية والشامية فإن هناك طرق مختلفة لتحضير الشاورما سواء كانت شاورما اللحم أو شاورما الدجاج أو ميكس بينهما والكثير من الأمهات وربات المنزل لا يعرفون طريقة الشاورما الأصلية مثل المطاعم لمنع الأولاد عن تناولها من الخارج ولذلك نقدم طريقة تحضير كرات الشاورما طريقة جديدة من الشاورما وتحضيرها في المنزل حيث تعتبر واحدة من الوصفات الشهية المبتكرة من الشاورما للحصول على مذاق لذيذ منها.مكونات كرات الشاورما المنزلية
من أسهل وصفات الطعام وخاصةً وصفات الشاورما هي وصفة كرات الشاورما فهي سهلة في مكوناتها وبسيطة في طريقة تحضيرها ونحتاج لتجهيز كرات الشاورما في المنزل إلى:
- مقدار مناسب من البقسماط المطحون.
- بيضة أو بيضتان حسب مقدار الدجاج المستخدم.
- يمكن استخدام الثومية لمن يحبونها أو الاستغناء عنها.
- عدد من شرائح التوست الطازجة.
أما عن المقادير المطلوبة لتجهيز الحشوة:
- زيت نباتي للقلي.
- صدور الدجاج المقطعة والمتبلة مسبقًا بتتبيلة الشاورما.
- مقدار مناسب من البقدونس المفروم وهو اختياري.
- بطاطس مكعبات بحجم صغير مقلية في الزيت.
الآن نتجه لخطوات عمل أكلة كرات الشاورما المنزلية بالمكونات السابق تجهيزها وتتبع الخطوات التالية كما هي:
- أولًا قبل البدء في تحضير وصفة كرات الشاورما علينا أن نحضر حشوة الكرات وذلك من خلال وضع مقدار فنجان صغير زيت نباتي للقلي في مقلاة مناسبة للتسخين.
- وعندما يسخن الزيت نضيف إليه قطع الدجاج المتبل بتتبيلة الشاورما ونتركها حتى تنضج وقد تستغرق من 10 حتى 20 دقيقة مع الحرص على ألا تحرق.
- بعد نضج صدور دجاج الشاورما نرفعها عن النار ونضعها في وعاء أو بولة عميقة.
- نحضر البقدونس المفروم ومكعبات البطاطس المقلية ونضعها مع صدور دجاج الشاورما ونخلطهم سويًا.
- والآن نجهز شرائح التوست مع تقطيع الأطراف الجانبية من كل ناحية أولًا ومن ثم نستخدم صوص التومية إذا كان موجودًا لدهن ناحية واحدة منه فقط.
- بعد ذلك نضع الحشوة بداخل قطع التوست ونلفها على شكل كرة من الأطراف ونستخدم الماء للصق الأطراف ببعضها ولكن قطرات فقط من الماء.
- نغمر كرات الشاورما في البيض ومن ثم البقسماط وفي الزيت للقلي حتى تصبح جاهزة.
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