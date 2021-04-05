طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمقادير ناجحة وأهم أسرار نجاحها

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بخطوات سهلة وبسيطة جداً نقدمها إليكي سيدتي عبر موقع ثقفني، حيث سنوفر إليكي أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال بمكونات موجودة بمطبخك ولن تحتاجي إلى شرائها من المحلات مجدداً، فالكيك من المعجنات أو الحلويات شهية المذاق، ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، ويمكن عمل الكيك بعدة طرق ونكهات مختلفة، ولكن نجد أن كيك البرتقال أفضلهم وأكثرهم بحثاً عبر محركات البحث، لذا سنقدم إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

أحضري هذه المكونات بدون أي زيادة أو نقصان لتحصلي على نتيجة أكثر من رائعة:

2 كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج.

ملعقتين من بشر البرتقال.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر.

نصف كوب من الزيت المخلوط بالسمن.

حبتين من البيض.

أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال

من خلال استخدام هذه الخطوات سوف تتمكنين من عمل كيك البرتقال في أقل من عشرة دقائق:

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه السكر الأبيض الناعم مع الزيت المخلوط بالسمن، واخفقيهم لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس وأبيض اللون.

أضيفي إليهم البيضتين ثم الفانيليا واستمري في الخفق مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي عصير البرتقال وبشر البرتقال واخفقي المكونات للمرة الأخيرة.

أحضري بوله مناسبة الحجم وقلبي الدقيق مع البيكنج بودر فى طبق أخر حتى تتجانس المكونات.

صبي الخليط السائل والموجود في الخلاط فى البولة وأضيفي إليه الدقيق والبيكنج بودر بشكل تدريجي حتى ينتهى الكمية بأكملها، ويصبح لديك خليط ناعم ولا يوجد به أي تكتلات.

أحضري صينية الفرن المتوسطة الحجم وضعي فيها مادة دهنية” زيت، زبد، سمن” المتوفرة لديكي، ثم ترش بقليل من الدقيق.

يُصب خليط الكيك فى الصينية ويدخل فى فرن مسبق التشغيل ويترك لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180، أو حتى تمام النضج.

لضمان نجاح الكيكة وعدم هبوطها يراعى عدم فتح الفرن أول ربع ساعة من إدخال الكيكة الفرن، وعندما تنضج الكيك تترك لمدة دقيقة فى الفرن بعد إطفاءه.