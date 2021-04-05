طريقة عمل الخشاف المصري المحبب للأفراد لتزيين مائدة الإفطار الرمضانية

تبحث كافة ربات البيوت في الفترة الحالية لمعرفة طريقة عمل الخشاف المصري الذي يُعد من الأساسيات الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث اقترب شهر رمضان وأول أيام سماع مدفع الإفطار، فالخشاف من الثوابت الأساسية في رمضان على المائدة الرمضانية، وترغب السيدات جميعهن في وضع البصمة على الخشاف من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى كالفاكهة والمكسرات، حيث أنه في هذا الشهر المبارك تزداد الحاجة إلى شرب العصائر المختلفة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان، لتعويض السوائل التي فقدها الجسم في الفترة الخاصة بالصيام.

طريقة عمل الخشاف المصري

يساعد الخشاف على محاربة العطش وترطيب كافة أجزاء الجسم، وهو من أنواع العصائر التي لا يحتاج إلى وقت في تحضيره، ومكوناته متوفرة في جميع المحال التجارية، ويمكن تحضير الخشاف بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات متوفرة مع إضافة اللمسات الإضافية لتعطي مذاق مميز ضمن مكونات ياميش رمضان التي يقوم الجميع بشراؤها :

كوب من البلح.

كوب من المشمشية.

كوب من القراصية.

كوب من التين.

كمية من الماء.

سكر حسب الرغبة.

كوب قمر الدين.

مكسرات حسب الرغبة.

قطع فاكهة متوفرة حسب الرغبة.

يغسل البلح الجاف جيدًا مع التخلص من النواة المتواجدة بداخله.

في وعاء ماء يضاف السكر مع التقليب جيدًا حتى يذوب تمامًا.

يوضع البلح في الوعاء مع تقطيع المشمشية والتين قطع متوسطة الحجم وتضاف مع البلح.

توضع القراصية مع البلح وباقي المكونات السابقة ويترك قليلًا.

في وعاء آخر يوضع نصف كوب من الماء ثم يوضع قمر الدين بداخله.

يوضع قمر الدين على النار حتى يذوب تمامًا ويمكن إضافة القليل من السكر والانتظار حتى يبرد قليلًا.

يضاف الماء والبلح وباقي المكونات على قمر الدين مع التقليب حتى الحصول على مذاق شهي.

يوضع الوعاء في الثلاجة حتى موعد تقديمه مع إضافة المكسرات وقطع الفاكهة عند التقديم كالعنب والمشمش.

خطوات تحضير الخشاف المصرينصائح لتقديم الخشاف

يمكن تقديم الخشاف بعد أن يتم تزيين الكاسات باستخدام الفستق الحلبي قبل أن وضع الخشاف بها، وينصح أن يتم نقع الفواكه الخاصة بالخشاف فترة من الوقت من أجل ضمان الحصول على المذاق المميز لها، وكي لا تكون قاسية على الأطفال في حالة الرغبة بتناولها، مع مراعاة عدم تزويد السكر بها لأن الفاكهة تحتوي أيضًا على سكريات.