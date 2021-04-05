خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة التركية مرملة ومكرملة زي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة التركية، تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى كثير من الأفراد، ولكن تحتاج إلى مقادير محددة لنجاح الوصفة، وفي هذه المقالة سنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة التركية، بطريقة بسيطة ومكونات سهلة، تابعِ المقالة واكتشف أسرار البسبوسة مثل أشهر المحلات وبمذاق لا يمكن مقاومته، وسر الترميلة المميزة التي تتواجد فى بسبوسة المحلات.

طريقة عمل البسبوسة التركية

أحضر مكونات البسبوسة التالية واحصلي على أفضل نوع من أنواع المسبوسة على الإطلاق ألا وهي البسبوسة التركية:

سميد بمقدار ¼ 1 كوب، بحجم (250جم).

سكر بمقدار ½ كوب، بحجم (100 جم).

زيت بمقدار 1/2 كوب، بحجم ( 125 مل).

جوز هند مبشور بمقدار 1/4 كوب، بحجم 50 جم.

2 بيضة.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة كبيرة، بحجم 10 جم.

زعفران بمقدار ¼ ملعقة، بحجم 1.25جم.

حليب بمقدار 2 كوب، بحجم”500″ مل.

نشا بمقدار (4 ملاعق)، بحجم (40 جم).

سكر بمقدار (½) ملعقة، بحجم (2.5 مل).

فانيليا سائلة بمقدار(½) ملعقة، بحجم (2.5مل).

شربات بمقدار كوب واحد، بحجم 250 مل.

في البداية طريقة الحشو، قومِ بإذابة النشا في كوب من الحليب البارد، ثم قومِ بإشعال النار، وضعِ إناء به حليب وسكر والنشا المذابة، حتى يتماسك الخليط استمري في التقليب، وعند الحصول على خليط كريمي ناعم أطفئي النار عليه واتركيه ليهدأ قليلاً.

أما عن طريقة البسبوسة ابدئي في إحضار إناء كبير وقومي بإضافة السميد والزيت والبيكنج باودر والسكر وجوز الهند، واستمري في التقليب حتى يتماسك الخليط.

قومِ بإحضار صينية مدهونة بقليل من السمن، وضعِ نصف كمية الخليط، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم قومِ بإخراجها وضيفي الحشو عليها، ثم باقي الخليط، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم بعد إخراجها وزعي الشربات على البسبوسة بعناية.

خطوات تحضير البسبوسة التركيةطريقة عمل الشربات

طريقة عمل الشربات أو ما يُعرف بالقطر في الكثير من البلدان العربية عليكي إحضار كوبان من السكر وكوب من الماء وأضيفيهم فى إناء مناسب واتركيهم على نار متوسطة حتى الغليان، بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من ماء الزهر وعصير نصف ليمونه وابدئي بصب الشربات على البسبوسة التركية الساخنة والشربات ساخنة، ثم تقطع وتقدم.

هناك بعض الخطوات عند اتباعها سوف تحصلون على بسبوسة ناجحة تماماً مثل المحلات، وأهمها لابد من أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخنة حتى تتشرب بسهولة وتصبح مرملة، أيضاً لابد من عدم تقليب خليط البسبوسة بشكل دائم أثناء التحضير، لابد من وضع البسبوسة على درجة حرارة هادئة حتى لا تأخذ لون وهى ما زالت غير ناضجة من الداخل.