طريقة عمل الكوكيز سهلة وسريعة التحضير في المنزل

طريقة عمل الكوكيز وهي واحدة من أشهر الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج، كما أن الكوكيز هو من الحلويات المفضلة لدي الكبار والصغار في جميع انحاء العالم، كما أنه يمكنك سيدتي أن تقومي بإعداد الكوكيز في المنزل في لا يتعدي العشرون دقيقة علي الأكثر، كما أن متطلبات تحضير الكوكير من مكونات سهلة جدا اذا نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل الكوكيز في المنزل. مكونات طريقة عمل كوكيز السكر: إحضار عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

إحضار كيس من البيكينج بودر.

إحضار عدد 1 كوب من الزبدة السايحة.

إحضار عدد 1 كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

إحضار عدد 1 بيضة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل كوكيز السكر: أولا عليكي أن تقومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 190 درجة مؤوية وذلك من أجل تسخين الفرن حتي تجهيز باقي المكونات. قومي بإحضار إناء صغير وضعي به كل من الدقيق الناعلم وبيكربونات الصوديوم مع البيكينج بودر وتقليبهم جيدا ثم نتركهم جانبا. أيضا نحضر إناء أخر ونضع به الزبدة السايحة والسكر الناعم ونخلطهم معا حتي تحصلي علي خليط كريمي متماسك وناعم. الآن قومي بإحضار البيضة والفانيليا وضعيهم علي الخليط السابق مع التقليب بعد ذلك قومي بإحضار خليط الدقيق السابق واضيفيه إلي الخليك الكريمي بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليل حتي يختلط الخليط كله. قومي الآن بإحضار صينية وشكلي العجين علي شكل كرات صغيرة ورصيها بشكل متساوى في الصينية. ثم بعد ذلك قومي بإخال الصينية إلي الفرن لمدة 10 دقائق وذلك حتى يأخذ العجين الشكل الذهبي، بعد التأكد من ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وضعيها جانبا لمدة دقيقة أو إثنين حتى تبرد قليلا ثم قومي بإدخالها إلى الثلاجة حتى تصبح مقرمشة. القيمة الغذائية للكوكيز: يحتوي الكوكيز علي عدد 86 سعرات حرارية لذا يجب علينا عدم الإكثار من تناول الكوكيز في كل وجبة.

كل قطعة من الكوكيز تحتوى على 4 غرام من الدهون وذلك لما تحتويه من زبدة.

يحتوي أيضا الكوكيز على 11.7 غرام من الكربوهيدرات.

يحتوي الكوكيز على 0.9 غرام من البروتين الغذائي.

يحتوي على نسبة 14 ملليغرام من الكوليسترول.

يحتوى على نسبة 60 ملليغرام من الصوديوم. مكونات طريقة عمل كوكيز السكر:طريقة عمل كوكيز السكر:القيمة الغذائية للكوكيز: الوسوم

طريقة عمل الكوكيز وهي واحدة من أشهر الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل بدلا من شراؤها من الخارج، كما أن الكوكيز هو من الحلويات المفضلة لدي الكبار والصغار في جميع انحاء العالم، كما أنه يمكنك سيدتي أن تقومي بإعداد الكوكيز في المنزل في لا يتعدي العشرون دقيقة علي الأكثر، كما أن متطلبات تحضير الكوكير من مكونات سهلة جدا اذا نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل الكوكيز في المنزل. مكونات طريقة عمل كوكيز السكر: إحضار عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

إحضار كيس من البيكينج بودر.

إحضار عدد 1 كوب من الزبدة السايحة.

إحضار عدد 1 كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

إحضار عدد 1 بيضة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل كوكيز السكر: أولا عليكي أن تقومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 190 درجة مؤوية وذلك من أجل تسخين الفرن حتي تجهيز باقي المكونات. قومي بإحضار إناء صغير وضعي به كل من الدقيق الناعلم وبيكربونات الصوديوم مع البيكينج بودر وتقليبهم جيدا ثم نتركهم جانبا. أيضا نحضر إناء أخر ونضع به الزبدة السايحة والسكر الناعم ونخلطهم معا حتي تحصلي علي خليط كريمي متماسك وناعم. الآن قومي بإحضار البيضة والفانيليا وضعيهم علي الخليط السابق مع التقليب بعد ذلك قومي بإحضار خليط الدقيق السابق واضيفيه إلي الخليك الكريمي بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليل حتي يختلط الخليط كله. قومي الآن بإحضار صينية وشكلي العجين علي شكل كرات صغيرة ورصيها بشكل متساوى في الصينية. ثم بعد ذلك قومي بإخال الصينية إلي الفرن لمدة 10 دقائق وذلك حتى يأخذ العجين الشكل الذهبي، بعد التأكد من ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وضعيها جانبا لمدة دقيقة أو إثنين حتى تبرد قليلا ثم قومي بإدخالها إلى الثلاجة حتى تصبح مقرمشة. القيمة الغذائية للكوكيز: يحتوي الكوكيز علي عدد 86 سعرات حرارية لذا يجب علينا عدم الإكثار من تناول الكوكيز في كل وجبة.

كل قطعة من الكوكيز تحتوى على 4 غرام من الدهون وذلك لما تحتويه من زبدة.

يحتوي أيضا الكوكيز على 11.7 غرام من الكربوهيدرات.

يحتوي الكوكيز على 0.9 غرام من البروتين الغذائي.

يحتوي على نسبة 14 ملليغرام من الكوليسترول.

يحتوى على نسبة 60 ملليغرام من الصوديوم. مكونات طريقة عمل كوكيز السكر:طريقة عمل كوكيز السكر:القيمة الغذائية للكوكيز:

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