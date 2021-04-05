5 وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل شعرك بغزارة بأبسط أرخص المكونات

يتسبب تساقط الشعر في الكثير من المشكلات التي قد تعاني منها العديد من النساء، وعادة ما يصاحب تساقط الشعر حدوث ضعف في نمو الشعر لأن الشعر ضعيف ويعاني من التقصف وهو ما يجعل شعرك قصيرا لا ينمو بشكل طبيعي، ولذلك أفضل تحفيز ممكن أن يحدث للشعر يتم بواسطة مكونات طبيعية ستعمل على تطويل شعرك وزيادة نموه وكثافته حتى يصحب شعر قوي وصحي وما يميز الوصفات الطبيعية أنها بالتأكيد ستنفع شعرك جيدا بالإضافة إلى أنها لن تكلفك الكثير، وسننشر لكم عدة وصفات طبيعية مختلفة يمكن تجربة أي واحدة منهما بحسب رؤيتك ورغبتك أو بحسب الإمكانيات المتوفرة لديكي علما بأن جميع المكونات سهل العثور عليها بأقرب مكان لسكنك.

وصفات تطويل وتكثيف الشعر بطرق طبيعية وصفة تدليك الشعر بالزيت الدافئ

يتم هنا استخدام مزيج من زيوت الزيتون والخروع وزيت اللوز، ويتم تدفئتهم على النار ثم يترك ليبرد وبعد ذلك يتم تطبيقها على جذور شعرك بواسطة قطعة قطنية ويترك على الشعر من الليل حتى الصباح.

وصفة صفار البيض لتطويل الشعر

يعتبر صفار البيض من أكثر المكونات إفادة للشعر، وذلك نظرا لاحتواءه على بروتين طبيعي، ويمكن مزج عدد 2 صفار بيض مع عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ويتم تدليك فروة الرأس به جيدا، ثم يلف الشعر بواسطة كيس بلاستيكي أو بونيه ويترك لمدة نصف ساعة ويغسل الشعر بعدها بماء بارد وشامبو.

وصفة زيت الروزماري لتكثيف الشعر

يحتوي زيت الروزماري على فوائد رهيبة للشعر، حيث يعمل على تحفيز الأوعية الدموية في فروة رأسك بفضل المكونات المذهلة التي تحتويه، وهو ما سينجح في النهاية في زيادة طول الشعر وكثافته، ويجب الملاحظة بأنه يجب تخفيف الزيت قبل وضعه على الشعر، وذلك من خلال مزج مقدار ملعقة منه مع الشامبو ثم يترك على الشعر لخمس دقائق ويغسل بعدها.

وصفة عصير البصل لتطويل الشعر

على الرغم من الرائحة الصعبة التي يسببها عصير البصل إلا أنه من أفضل الوصفات الطبيعية للشعر، وذلك لأنه يحتوي على الكبريت بل فهو غني بالكبريت ويساعك على تسريع عملية نمو الشعر وزيادة كثافته، ويتم عصر مقدار 3 حبات من البصل متوسطة الحجم، ثم يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو للتخلص من رائحته النفاذة، مع الملاحظة بأنه يمكن أن يتم إضافة أي نوع متوفر لديكي من الزيوت العطرية والتي ستعمل على تهدئة رائحته قليلا.

وصفة بياض البيض للشعر

استخدمنا من قبل صفار البيض، ولكن هنا سنستخدم بياض البيض وحده لأنه واحدا من أكثر العلاجات المنزلية فعالية، وله استخدامات متعددة في وصفات الشعر، لأنه يعمل على تقوية شعرك وبصيلات الشعر من الجذور، ويتم فصل صفار البيض ويطبق البياض فقط على جذور شعرك، ثم يغسل الشعر بماء بارد وشامبو للتخلص من فضلات البيض ورائحته.