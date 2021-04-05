طريقة عمل أصابع الكنافة بالمكسرات ذي الجاهزة وأفضل لتحضيرها في رمضان

الكنافة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة ومازالت حتى تلك اللحظة تعتلي قائمة الحلويات الشرقية، والكنافة من الحلوى المرتبطة بشهر رمضان ويقبل الكثيرون على تناولها بشكل مستمر للغاية ولم تخلو المائدة من طبق الكنافة بكل أنواعها المختلفة، وأصابع الكنافة واحدة من الطرق التي يمكن عمل خصلات الكنافة بها، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل أصابع الكنافة بالمكسرات ذي الجاهزة وأفضل لتحضيرها خلال شهر رمضان. مكونات أصابع الكنافة بالمكسرات: نصف كيلو كنافة شعر.

كوب سمن مذاب.

كوب بندق مجروش.

كوب فول سوداني مجروش.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة ماء الزهر. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فانيليا. طريقة تحضير أصابع الكنافة بالمكسرات: في البداية نقوم بإعداد الشربات من خلال وصع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نضيف الفانيليا وعصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق حتى يثقل قليلاً.

في طبق يخلط البندق والفول السوداني وماء الزهر وماء الورد والسكر ويترك جانباً.

في صينية تفرد خصلات الكنافة وتدهن بالسمن ونأخذ مجموعة من الخصلات وتوضع بجانب بعضها ونقوم بوضع ملعقة من الحشو على طرف خصلات الكنافة ونقوم ببرمها لتكون شكل الأصابع تماماً وهكذا حتى تنتهي كمية الكنافة والمكسرات.

ترص أصابع الكنافة في صينية الفرن ويسكب عليها السمن، وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها الشربات على الفور وتترك تبرد ثم تقدم بألف هنا. مكونات أصابع الكنافة بالمكسرات:مكونات الشربات:طريقة تحضير أصابع الكنافة بالمكسرات: الوسوم

الكنافة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة ومازالت حتى تلك اللحظة تعتلي قائمة الحلويات الشرقية، والكنافة من الحلوى المرتبطة بشهر رمضان ويقبل الكثيرون على تناولها بشكل مستمر للغاية ولم تخلو المائدة من طبق الكنافة بكل أنواعها المختلفة، وأصابع الكنافة واحدة من الطرق التي يمكن عمل خصلات الكنافة بها، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل أصابع الكنافة بالمكسرات ذي الجاهزة وأفضل لتحضيرها خلال شهر رمضان. مكونات أصابع الكنافة بالمكسرات: نصف كيلو كنافة شعر.

كوب سمن مذاب.

كوب بندق مجروش.

كوب فول سوداني مجروش.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة ماء الزهر. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فانيليا. طريقة تحضير أصابع الكنافة بالمكسرات: في البداية نقوم بإعداد الشربات من خلال وصع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نضيف الفانيليا وعصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق حتى يثقل قليلاً.

في طبق يخلط البندق والفول السوداني وماء الزهر وماء الورد والسكر ويترك جانباً.

في صينية تفرد خصلات الكنافة وتدهن بالسمن ونأخذ مجموعة من الخصلات وتوضع بجانب بعضها ونقوم بوضع ملعقة من الحشو على طرف خصلات الكنافة ونقوم ببرمها لتكون شكل الأصابع تماماً وهكذا حتى تنتهي كمية الكنافة والمكسرات.

ترص أصابع الكنافة في صينية الفرن ويسكب عليها السمن، وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها الشربات على الفور وتترك تبرد ثم تقدم بألف هنا. مكونات أصابع الكنافة بالمكسرات:مكونات الشربات:طريقة تحضير أصابع الكنافة بالمكسرات:

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