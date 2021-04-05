سر بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقه واروع طعم وانسي انك تفرقيه عن الجاهز

طريقة عمل بلح الشام ، يمثل بلح الشام إحدى الحلويات الشامية التي شاع انتشارها في فترة الحكم العثماني، فقام الأفراد بصنع عجينة وبدا في تشكيلها وقليها في الزيت ثم بعد ذلك تغمر في الشربات واستمرت شهرة بلح الشام من حينها وسوف نتعرف على طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل بلح الشام :- طريقة عمل بلح الشام :- المكونات:- كوب كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغسره لبن بودر.

من ثلث إلى نصف كوب من زيت الذرة عالى الجودة.

عدد 2 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

عدد ثلاثة بيضات متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كبير من الزيت للقلي.

شيره للتقديم.

ملعقتان كبيرتان من الفانيلا السائلة. طريقة التحضير :- احضري إناء وضعي به الماء والزيت والسكر والخل والملح ثم ارفعيه على نار متوسطة حتى يتم إذابة كافة المكونات وتمتزج معا.

ضعي مقدار الدقيق المحدد وقلبي جيدا باستخدام ملعقة خشبية حتى يتشرب الدقيق الماء ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجينة حتى تبرد وضيفي الفانيليا والبيض لها، قلبي قليلا ثم اعملي على استعمال المضرب اليدوي حتى تختلط المكونات سويا.

ضعي مقلاة عميقة على النار وبها مقدار الزيت المحدد.

ابدئي في تشكيل العجينة وذلك عن طريق وضعها في كيس تزين به قمع من الأمام.

اضغطي على الكيس لإنزال كمية قليلة من عجينة بلح الشام ثم قومي بقصها باستخدام مقص الحلويات النظيف حتى تسقط داخل الزيت.

ثم قومي بقصها باستخدام مقص الحلويات النظيف حتى تسقط داخل الزيت. اتركي قطع بلح الشام داخل الزيت حتى تبدأ في الاحمرار ثم انقليها مباشرة إلى الشربات مع تقليبها في الشربات حتى تتشرب أصابع بلح الشام الشربات.

اخرجي أصابع بلح الشام من الشربات وضعيها في طبق ثم زينيها بالشيرة.

ابدئي في تقديمها واستمتعي بطعمها الرائع. طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل بلح الشام ، يمثل بلح الشام إحدى الحلويات الشامية التي شاع انتشارها في فترة الحكم العثماني، فقام الأفراد بصنع عجينة وبدا في تشكيلها وقليها في الزيت ثم بعد ذلك تغمر في الشربات واستمرت شهرة بلح الشام من حينها وسوف نتعرف على طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل بلح الشام :- طريقة عمل بلح الشام :- المكونات:- كوب كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغسره لبن بودر.

من ثلث إلى نصف كوب من زيت الذرة عالى الجودة.

عدد 2 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

عدد ثلاثة بيضات متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كبير من الزيت للقلي.

شيره للتقديم.

ملعقتان كبيرتان من الفانيلا السائلة. طريقة التحضير :- احضري إناء وضعي به الماء والزيت والسكر والخل والملح ثم ارفعيه على نار متوسطة حتى يتم إذابة كافة المكونات وتمتزج معا.

ضعي مقدار الدقيق المحدد وقلبي جيدا باستخدام ملعقة خشبية حتى يتشرب الدقيق الماء ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجينة حتى تبرد وضيفي الفانيليا والبيض لها، قلبي قليلا ثم اعملي على استعمال المضرب اليدوي حتى تختلط المكونات سويا.

ضعي مقلاة عميقة على النار وبها مقدار الزيت المحدد.

ابدئي في تشكيل العجينة وذلك عن طريق وضعها في كيس تزين به قمع من الأمام.

اضغطي على الكيس لإنزال كمية قليلة من عجينة بلح الشام ثم قومي بقصها باستخدام مقص الحلويات النظيف حتى تسقط داخل الزيت.

ثم قومي بقصها باستخدام مقص الحلويات النظيف حتى تسقط داخل الزيت. اتركي قطع بلح الشام داخل الزيت حتى تبدأ في الاحمرار ثم انقليها مباشرة إلى الشربات مع تقليبها في الشربات حتى تتشرب أصابع بلح الشام الشربات.

اخرجي أصابع بلح الشام من الشربات وضعيها في طبق ثم زينيها بالشيرة.

ابدئي في تقديمها واستمتعي بطعمها الرائع. طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقه واروع طعم وانسي انك تفرقيه عن الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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