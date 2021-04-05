طريقة عمل القطايف بدون سميد بثلاث مكونات اقتصادية وسهلة

طريقة عمل القطايف بدون سميد وبمكونات سهلة وبسيطة للغاية، القطايف من أنواع الحلوى الشرقية التي تتميز بها معظم الدول العربية خاصة مصر وبلاد الشام، وارتبطت معنا القطايف بليالي شهر رمضان المبارك، حيث يتم عمل القطايف بالكثير من الطرق والحشوات التي تجدد من طعم القطايف وتشعر بأنك تتذوق شيئاً جديداً في كل مرة، في هذا المقال عبر “ثقفني” نقدم لكم طريقة عمل قطايف بدون سميد وبمكونات اقتصادية وموفرة وبنفس الطعم الرائع دون تأثير، استخدمنا في تلك الوصفة مكونات معظمها موجودة في كل مطبخ. مقادير القطايف بدون سميد كوب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح. طريقة عمل القطايف بدون سميد في وعاء اخلطي السكر مع الخميرة والحليب الدافئ حتى تذوب المكونات تماماً ثم غطِ الوعاء واتركيه في في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.

ضعي بعدها الدقيق بالتدريج مع الخلط باستخدام المضرب اليدوي حتى تتكون عجينة سائلة متجانسة.

إذا شعرت بوجود بعض التكتلات في العجينة يمكن وضعها بالخلاط أو استخدمي مضرب الخفق الكهربائي أو الهاند بلندر للحصول على عجينة خفيفة متماسكة.

حضري وعاء سكب العجينة يمكن استخدام الكبشة ذات الطرف المفتوح أو استخدام زجاجة أو أي أداة تساعدك في تشكيل دوائر صغيرة بالمقلاة.

ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، ثم مسحها بفرشاة بالزيت وتركها حتى تسخن جيداً.

ضعي العجينة بكمية قليلة لعمل دوائر صغيرة، انتظري حتى يجف سطح العجينة وتتكون فقاعات، الآن العجينة ناجحة تماماً، بإمكانك الآن أن ترفع الأقراص الصغيرة وتضعيها على فوطة نظيفة وجافة.

كرري العمل حتى تنتهي من كل كمية العجينة ثم اتركيها حتى تبرد تماماً وضعي الحشوات بها ثم اقليها مباشرة في الزيت أو فرزيها محشوة جاهزة للقلي. مقادير القطايف بدون سميدطريقة عمل القطايف بدون سميد الوسوم

طريقة عمل القطايف بدون سميد وبمكونات سهلة وبسيطة للغاية، القطايف من أنواع الحلوى الشرقية التي تتميز بها معظم الدول العربية خاصة مصر وبلاد الشام، وارتبطت معنا القطايف بليالي شهر رمضان المبارك، حيث يتم عمل القطايف بالكثير من الطرق والحشوات التي تجدد من طعم القطايف وتشعر بأنك تتذوق شيئاً جديداً في كل مرة، في هذا المقال عبر “ثقفني” نقدم لكم طريقة عمل قطايف بدون سميد وبمكونات اقتصادية وموفرة وبنفس الطعم الرائع دون تأثير، استخدمنا في تلك الوصفة مكونات معظمها موجودة في كل مطبخ. مقادير القطايف بدون سميد كوب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح. طريقة عمل القطايف بدون سميد في وعاء اخلطي السكر مع الخميرة والحليب الدافئ حتى تذوب المكونات تماماً ثم غطِ الوعاء واتركيه في في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.

ضعي بعدها الدقيق بالتدريج مع الخلط باستخدام المضرب اليدوي حتى تتكون عجينة سائلة متجانسة.

إذا شعرت بوجود بعض التكتلات في العجينة يمكن وضعها بالخلاط أو استخدمي مضرب الخفق الكهربائي أو الهاند بلندر للحصول على عجينة خفيفة متماسكة.

حضري وعاء سكب العجينة يمكن استخدام الكبشة ذات الطرف المفتوح أو استخدام زجاجة أو أي أداة تساعدك في تشكيل دوائر صغيرة بالمقلاة.

ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، ثم مسحها بفرشاة بالزيت وتركها حتى تسخن جيداً.

ضعي العجينة بكمية قليلة لعمل دوائر صغيرة، انتظري حتى يجف سطح العجينة وتتكون فقاعات، الآن العجينة ناجحة تماماً، بإمكانك الآن أن ترفع الأقراص الصغيرة وتضعيها على فوطة نظيفة وجافة.

كرري العمل حتى تنتهي من كل كمية العجينة ثم اتركيها حتى تبرد تماماً وضعي الحشوات بها ثم اقليها مباشرة في الزيت أو فرزيها محشوة جاهزة للقلي. مقادير القطايف بدون سميدطريقة عمل القطايف بدون سميد

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