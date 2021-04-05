صوص الشوكولاتة صوص أساسي في المنزل حيث أنه يستخدم في الكثير من الوصفات ويعطي لها مذاق رائع ويحبها كل الأشخاص، ويمكن إعداد صوص الشوكولاتة بسهولة في المنزل وبمكونات بسيطة ونعرض لكِ طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بدون استخدام الخلاط بمكونات بسيطة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

نقدم لكم مكونات صوص الشوكولاتة

نصف كوب من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

نصف كوب من السكر البودرة.

ثلثي كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

أولًا: قومي بوضع الحليب والسكر والكاكاو والنشا معًا واخلطي كل المكونات معًا ثم قومي برفعها على النار.

ثانيًا: قومي بتقليب كل المكونات جيدًا واستمري في التقليب حتى بداية تماسك الخليط.

ثالثًا: بعد تماسك الخليط قومي بوضع الفانيليا والزبدة واستمري في التقليب عدة ثواني أخرى حتى تحصلي على قوام صوص الشوكولاتة المضبوط.

البندق: يمكنكِ أن تقومي بطحن كمية من البندق وتقومي بوضعها على صوص الشوكولاتة فهو يجعل مذاق صوص الشوكولاتة رائع.

القهوة: إذا كنتِ من محبين القهوة وتحبين مذاقها مع الشوكولاتة يمكنكِ أن تقومي بإضافة ملعقة صغيرة من القهوة إلى الخليط.

قطع الشوكولاتة: إذا كنتِ ترغبين في الحصول على نكهة قوية يمكنكِ أن تقومي بوضع قطع من الشوكولاتة المفضلة لديكِ وتخلطيها مع باقي المكونات.

كريمة الخفق: يمكن أن تقومي بإضافة كمية من كريمة الخفق إلى المكونات فهي تساعدك في الحصول على قوام كريمي.

يفضل أن تقومي بإعداد صوص الشوكولاتة أول بأول ولكن في حالة الرغبة بالاحتفاظ به لا تقومي بإعداد صوص الشوكولاتة بقوام ثقيل وقومي بوضعه في عبوة من الزجاج واحتفظي به في الثلاجة قومي باستخدامه وقت الحاجة.