أعراض حساسية العيون في الربيع وطرق علاجها

حساسية العيون أحد أبرز أمراض العيون بشكل عام، وهناك أنواع عدة لأمراض حساسية العيون التي تختلف باختلاف أسبابها، وأحد أنواعها دوت الخليج حساسية العيون الموسمية، ويصاب الكثيرين بها في فصل الربيع تحديدًا حيث موسم حبوب اللقاح، وهذه الحالة الطبية لها أعراض واضحة، وهي في التالي:

أعراض حساسية العيون الموسمية:

عدد موقع " ويب طب" مجموعة من أعراض حساسية العيون في فصل الربيع وهي:

الشعور بالحرقان في العيون.

حكة ورغبة ملحة بها.

احمرار ظاهر في الجفون وأطراف العيون.

فرط في إفراز الدموع.

انتفاخ في الجفون ومحيط العين.

هالات سوداء تظهر على محيط العين.

سيلان في الأنف يرافق الحساسية.

احتقان في الأنف.

أسباب حساسية العيون وطرق تشخيصها..

للمصابين بالأكزيما يعد الربيع وانتشار حبوب باللقاح في الهواء هو المسبب الرئيسي لحساسية العيون الموسمية، وتشخيصها يكون عن طريق ملاحظة الأعراض وأخذ عينة من الأنسجة في فحص يسمى (اختبار وخزة الجلد).

علاج حساسية العيون الموسمية:

قطرات العيون على اختلاف أنواعها التي تحتوي على مضادات للحساسية أو مرطبات للعيون، وغالبًا ما يتم تحديد النوع المناسب حسب الحالة الصحية من قبل طبيب مختص.

الأدوية المضادة للحساسية ويصفها الطبيب تبعًا لشدة الحساسية في العيون وهي تحتوي على مضادات حساسية أكثر فعالية من القطرات.

حقن مضادات الحساسية وهي توصف في الحالات المتقدمة من حساسية العيون الموسمية ويصفها الطبيب بناءًا على تشخيص دقيق، وتؤخذ على مراحل تبدأ بجرعات قليلة من المادة الفعالة ومن ثم تزيد الجرعة حسب الحالة الصحية ومدى استجابة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.