دراسة: ثلاث مجموعات لمرضى كورونا حسب الأعراض

منذ بداية انتشار فيروس كورونا جمعت البحوث الطبية من مختلف أنحاء العالم مجموعة من الأعراض و المضاعفات التي تصيب مرضى كورونا، ولاحظت تفاوت في عدد وحدة الأعراض من مريض إلى آخر تبعا لعدد من العوامل منه الحالة الصحية والعمر و الجنس وعوامل أخرى، إلا أن الدراسة التالية توصلت إلى تصنيف لمرضى كورونا وفقا للأعراض والمضاعفات وجاءت كالتالي:

مجموعات مرضى كورونا:

وفق نتائج دراسة طبية نشرت في مجلة "PLOS ONE"، صنف العلماء مرضى فيروس كورونا المستجد إلى 3 مجموعات مختلفة، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات.

ووجد الباحثون أن مرضى كورونا ينقسمون إلى 3 مجموعات، وهي:

المجموعة الأولى: مرضى يعانون من "النمط الظاهري 1" أو "النمط الظاهري الضار"، الذي ارتبط بأسوأ النتائج السريرية، كما أن لديهم أعلى مستوى من الأمراض المصاحبة المتعلقة بضعف القلب والكلى، ويشكلون مانسبته 23 % من إجمالي مرضى فيروس كورونا.

مرضى يعانون من "النمط الظاهري 1" أو "النمط الظاهري الضار"، الذي ارتبط بأسوأ النتائج السريرية، كما أن لديهم أعلى مستوى من الأمراض المصاحبة المتعلقة بضعف القلب والكلى، ويشكلون مانسبته % من إجمالي مرضى فيروس كورونا. المجموعة الثانية: مرضى ينتمون إلى "النمط الظاهري الثاني"، وهو مرتبط بنتائج سريرية معتدلة. ويشكلون ما نسبته 60 % من إجمالي مرضى فيروس كورونا.

مرضى ينتمون إلى "النمط الظاهري الثاني"، وهو مرتبط بنتائج سريرية معتدلة. ويشكلون ما نسبته % من إجمالي مرضى فيروس كورونا. المجموعة الثالثة: مرضى يعانون من "النمط الظاهري الثالث" أو "النمط الظاهري المفضل"، والذي قال العلماء إنه مرتبط بأفضل النتائج السريرية، على اعتبار أنه سجل أقل معدل من المضاعفات والوفيات، و ويشكلون مانسبته 16 % من إجمالي مرضى فيروس كورونا.

تفصيل الدراسة:

حللت الدراسة الجديدة، السجلات الصحية لعدد من مرضى كورونا من 14 مستشفى و60 عيادة رعاية في الولايات المتحدة.

وشملت الدراسة 7538 مريضا مصابا بـ"كوفيد-19"، بين 7 مارس و25 أغسطس 2020، منهم 1022 مريضا احتاجوا إلى دخول المستشفى.

وذكرت الدراسة أن تصنيف مرضى كورونا سيساهم في تحسين التدخلات المستقبلية والاهتمام بشكل أكبر بالأفراد الأكثر عرضة للخطر.

وأضافت: لا يعاني مرضى كورونا بنفس الحدة.. من خلال تحديد المجموعات وتصنيفها، فإننا لا نحسن فهم عملية المرض فحسب، بل يفيدنا في تحسين التدخلات المستقبلية

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