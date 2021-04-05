كيكة العشر دقائق علي البوتاجاز هشة وخفيفة وفي وقت قياسي بالتزيين بالنوتيلا

كيكة العشر دقائق علي البوتاجاز، قد ظهر تريند عند تلك الكيك الذيذ التي وفرت علينا عناء الفرن والتفكير وعدم فتح الفرن علي الكيك ولكن سنعمل كيكة لذيذة هشة وصحية خفيفة علي القلب بمكونات بسيطة جدا وعلي البوتاجاز وبدون الأحتياج غلي فرن أو ميكروويف وسيكون الشرح بالصور والخطوات ويمكنكم حفظ تلك الصور في الجوال لتتابعوا الخطوات خطوة بخطوة لعمل كيكة العشر دقائق علي البوتاجاز.

30 غرام من الزبدة المذابة وليست ساخنة 1/4 cup butter 30 gram.

3 ملاعق من الكاكاو مر وتكون الملاعق كبيرة 3 tables spoons raw cocoa.

بيضة واحدة one egg.

ملعقة صغيرة فانيليا tea spoon vanilla extract.

ثلث كأس من السكر 1/3cup sugar.

ربع كوب من الحليب السائل 1/4 cup liquid milk.

ربع كوب من الطحين 1/4 cup flour.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر 1/4 tea spoon baking soda.

اولاً: نحضر مقلاه ونضع بها الزبدة مع الكاكاو ونضع البيضة ونقلب مع البيضة الفانيليا تقليب جيد ونضع عليهم السكر ونضع عليهم كوب الحليب السائل ثم ربع كوب الطحين المغربل أو المنخول جيداً ثم البيكنج صودا أو البيكنج بودر ونضعهم علي نار هادئة فوق البوتاجاز مع تغطيتهم بغطار ويستحسن يوضع تحت الغطاء فوطة حتي لا يتكثف البخار علي الكيك فيضيع من هشاشتها ويمكن ربط حواف الفوطة جيداً بالغطاء بعيداً عن النار لمدة لا تزيد عن 10 دقائق معدودة.

لوضع طبقة من الشيكولاته علي الكيك حتي نعمل صوص الشيكولاته الذيذة أو موس الشيكولاته علي الكيك من الأعلي نحضر ربع كوب من الحليب، وملعقة صغيرة من النوتيلا ونقلبهم جيدا ونضعها فوق الكيك حتي تشرب الكيك الصوص.



ثم يمكن عمل موس الشيكولاته عليها الثقيل من خلال ربع كوب من اللبن ربع كوب من السكر ربع كوب من الكاكاو ربع كوب من الزيت ونضربهم جيداً في الخلاط حتي نحصل علي خليط متماسك من الصوص الكريمي اللذيذ علي وجه الكيك وبذلك نزين الكيكة اللذيذة وتكون كيكة العشر دقائق علي البوتجاز جاهزة.

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أولاً مقادير كيك العشر دقائقطريقة عمل كيكة العشر دقائق علي البوتاجاز