كيكه الزبادى الهشه خفيفة واسفنجيه واقتصاديه وفى 3 دقايق بمقادير بسيطه جداا

كيكة الزبادي الهشة ، من أنواع الكيكات البسيطة والتي لا تحتاج إلى أي مجهود، ذلك بالإضافة إلى استخدام مكونات بسيطة لاحضارها، فهي هشة ويحبونها الأطفال والبالغين. طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة:- طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة:- المقادير :- عدد 2 كوب ونصف كبير من الدقيق المتعدد الاستخدام.

كوب واحد من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

من ثلث إلى نصف كوب من زيت الذرة.

عدد ثلاثة بيضات كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

رشة بسيطة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير :- احضري قالب الكيك وابدئي في دهنه باستخدام الزبدة أو يمكنك استخدام ورق الزبدة كحل بديل.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة قد تصل إلى 180 درجة.

اخلطي كل من الدقيق والفانيليا ورشة الملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم معا.

ابدئي في إضافة السكر والزبادي والبيض واستمري في التقليب حتى تمتزج كافة العناصر بطريقة جيدة.

انزلي العجينة داخل قالب الكيك الهش وضعيه على صينية متسعة وادخله الفرن.

وضعيه على صينية متسعة وادخله الفرن. بعد مرور ساعة أو عند احمرار وجه الكيكة وانتفاخها اخرجيها.

قطعي الكيكة وابدئي في رصها على طبق التقديم. كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:- طريقة التحضير :-كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:- المكونات :- كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

فانيليا.

كوبان صغيران من سكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزبادي.

رشة بسيطة من البيكربونات.

كوب صغير من الزيت. طريقة التحضير :- ضعي مقدار الزبادي في إناء وابدئي في الخفق باستخدام المضرب اليدوي.

ضيفي البيكربونات والسكر واستمري في الخفق حتى تمام ذوبان السكر.

دعي الخليط عشرة دقائق ليختمر.

ضعي الفانيليا والزيت بشكل تدريجي وقلبي بهدوء لمنع خروج الهواء من الخليط.

انزلي بالدقيق وقلبي بالملعقة الخشبية من أسفل لأعلى.

قلبي الخليط جيدا وضعيه في قالب الكيك وادخلي الفرن.

عند احمرار الكيكة اخرجيها واتركيها تبرد ثم اعملي على تقديمها. طريقة التحضير :- الوسوم

كيكة الزبادي الهشة ، من أنواع الكيكات البسيطة والتي لا تحتاج إلى أي مجهود، ذلك بالإضافة إلى استخدام مكونات بسيطة لاحضارها، فهي هشة ويحبونها الأطفال والبالغين. طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة:- طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة:- المقادير :- عدد 2 كوب ونصف كبير من الدقيق المتعدد الاستخدام.

كوب واحد من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

من ثلث إلى نصف كوب من زيت الذرة.

عدد ثلاثة بيضات كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

رشة بسيطة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير :- احضري قالب الكيك وابدئي في دهنه باستخدام الزبدة أو يمكنك استخدام ورق الزبدة كحل بديل.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة قد تصل إلى 180 درجة.

اخلطي كل من الدقيق والفانيليا ورشة الملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم معا.

ابدئي في إضافة السكر والزبادي والبيض واستمري في التقليب حتى تمتزج كافة العناصر بطريقة جيدة.

انزلي العجينة داخل قالب الكيك الهش وضعيه على صينية متسعة وادخله الفرن.

وضعيه على صينية متسعة وادخله الفرن. بعد مرور ساعة أو عند احمرار وجه الكيكة وانتفاخها اخرجيها.

قطعي الكيكة وابدئي في رصها على طبق التقديم. كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:- طريقة التحضير :-كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:- المكونات :- كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

فانيليا.

كوبان صغيران من سكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزبادي.

رشة بسيطة من البيكربونات.

كوب صغير من الزيت. طريقة التحضير :- ضعي مقدار الزبادي في إناء وابدئي في الخفق باستخدام المضرب اليدوي.

ضيفي البيكربونات والسكر واستمري في الخفق حتى تمام ذوبان السكر.

دعي الخليط عشرة دقائق ليختمر.

ضعي الفانيليا والزيت بشكل تدريجي وقلبي بهدوء لمنع خروج الهواء من الخليط.

انزلي بالدقيق وقلبي بالملعقة الخشبية من أسفل لأعلى.

قلبي الخليط جيدا وضعيه في قالب الكيك وادخلي الفرن.

عند احمرار الكيكة اخرجيها واتركيها تبرد ثم اعملي على تقديمها. طريقة التحضير :-

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