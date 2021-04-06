للبيتزا والفطائر العجينة السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات ناجحه 100%

للبيتزا والفطائر العجينة السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات تفضل العديد من السيدات القيام بها في المنزل وتحضرها بنفسها بدل من أن تقوم بشرائها من الخارج، من أجل الحصول على القوام الهش مثل القطن، حيث أنها من أكثر أنواع المعجنات التي يتم استخدامها بشكل يومي في كافة أنحاء العالم كما أنها من أنواع العجائن التي يتم تحضيرها في الكثير من أنواع المخبوزات مثل خلية النحل والفطائر والبيتزا والباتية والمناقيش المتنوعة، ونحن اليوم هنا لنوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل العجينة السحرية طرية وقطنية. للبيتزا والفطائر العجينة السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات إليكم الآن أسهل طريقة عمل العجينة السحرية طرية وقطنية بالمنزل ونضمن لكي أن تكون ناجحة وذات قوام هش مثل القطن:

المكونات: 3 كوب من الدقيق المنخول.

رشة ملح.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: بكوب صغير وعميق نقوم بوضع كلاً من السكر والخميرة وتقلب المكونات معاً ويضاف لها نصف كوب من الماء الدافئ وتقلب المكونات سوياً وتترك جانباً.

في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف له الملح والحليب المجفف وتقلب المكونات معاً.

من ثم يضاف لها الزبدة اللينة وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى تتشرب المكونات سوياً.

نقوم بسكب خليط الخميرة وتقلب المكونات معاً من جديد.

بعد ذلك قم بإضافة الماء تدريجياً من الاستمرار بالعجن حتى أن نحصل على العجينة الهشه المرغوب بها.

المرغوب بها. نقوم بنقل العجينة لإناء نظيف مدهون بالزيت، وتغطى بالنايلون وتترك حتى تتخمر لمدة 30 دقيقة بمكان دافئ.

بعد أن يتم تخمير العجين ويتم تشكيلها كما ترغب في الكثير من أنواع المخبوزات المتنوعة واستمتع بطعم مميز وقوام هش مثل القطن. الوسوم

للبيتزا والفطائر العجينة السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات تفضل العديد من السيدات القيام بها في المنزل وتحضرها بنفسها بدل من أن تقوم بشرائها من الخارج، من أجل الحصول على القوام الهش مثل القطن، حيث أنها من أكثر أنواع المعجنات التي يتم استخدامها بشكل يومي في كافة أنحاء العالم كما أنها من أنواع العجائن التي يتم تحضيرها في الكثير من أنواع المخبوزات مثل خلية النحل والفطائر والبيتزا والباتية والمناقيش المتنوعة، ونحن اليوم هنا لنوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل العجينة السحرية طرية وقطنية. للبيتزا والفطائر العجينة السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات إليكم الآن أسهل طريقة عمل العجينة السحرية طرية وقطنية بالمنزل ونضمن لكي أن تكون ناجحة وذات قوام هش مثل القطن:

المكونات: 3 كوب من الدقيق المنخول.

رشة ملح.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: بكوب صغير وعميق نقوم بوضع كلاً من السكر والخميرة وتقلب المكونات معاً ويضاف لها نصف كوب من الماء الدافئ وتقلب المكونات سوياً وتترك جانباً.

في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف له الملح والحليب المجفف وتقلب المكونات معاً.

من ثم يضاف لها الزبدة اللينة وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى تتشرب المكونات سوياً.

نقوم بسكب خليط الخميرة وتقلب المكونات معاً من جديد.

بعد ذلك قم بإضافة الماء تدريجياً من الاستمرار بالعجن حتى أن نحصل على العجينة الهشه المرغوب بها.

المرغوب بها. نقوم بنقل العجينة لإناء نظيف مدهون بالزيت، وتغطى بالنايلون وتترك حتى تتخمر لمدة 30 دقيقة بمكان دافئ.

بعد أن يتم تخمير العجين ويتم تشكيلها كما ترغب في الكثير من أنواع المخبوزات المتنوعة واستمتع بطعم مميز وقوام هش مثل القطن.

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