كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك من الوصفات المتميزة والتي يبحث عنها الكثير من محبين الكيك بشكل خاص، حيث أن الكيك من الحلويات المفضل لدى الكثير من الأطفال والكبار، ولا يتطلب تجهيزها مكونات ذات سعر مرتفع أو خطوات مبالغ فيها، وفي مقالنا هذا سوف نتعلم بخطوات بسيطة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بسهولة لإعدادها في المنزل بخطوات بسيطة. كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك يمكن عمل كيكة الزبادي الهشة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك كالتالي: المكونات 2 كوب دقيق.

3 بيضات.

ربع كوب لبن.

كوب زبادي.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند مبشور. طريقة التحضير يتم خفق البيض مع الزبادي والسكر والفانيليا، يمكن استخدام السكر البودرة لسهولة الذوبان أو السكر العادي.

بعد أن يتم ذوبان السكر في البيض يتم إضافة اللبن والزيت ويخفق مرة أخرى.

يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا مع جوز الهند المبشور في وعاء كبير.

يتم إضافة المزيج السائل على مزيج الدقيق وتقليب المكونات جميعًا.

يتم تجهيز الصينية التي سوف يتم إدخالها الفرن وتغطى بالزيت والدقيق، ونضع المزيج السابق في الصينية.

ويجب أن يكون درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية وتركها حتى تنضج. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات المكوناتطريقة التحضيرطريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات يمكن تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات من خلال إتباع الوصفة التالية: المكونات 1 ونصف كوب دقيق.

1 ونصف ملعقة بيكنج بودر.

4 بيضات.

ملح.

فانيليا.

سكر ناعم.

ثلاثة أرباع كوب زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

جوز هند للتزيين. طريقة التحضير يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونضع الزبدة وقليل من الطحين في صينية الخبز، وتغطية كافة أجزائها الداخلية.

يتم التخلص من الطحين الزائد في الصينية.

يتم نخل الدقيق ونضع الملح والبيكنج باودر والدقيق المنخل ونخلطها جيدًا، ثم يتم وضع البيض والفانيليا في وعاء كبير وخلطهم معًا.

ثم نضيف السكر ونضرب المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم إضافة نصف كمية الدقيق المنخول مع البيكنج باودر والملح، وذلك إلى خليط السكر والبيض والزيت وخلط المكونات جيدًا.

ثم يتم إضافة اللبن للمزيج والخلط مرة أخرى، ثم نضيف باقي كمية الدقيق ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يتم وضع المزيج في الصينية التي تم تحضيرها مسبقا.

يتم إدخالها الفرن يجب متابعة الكيك من وقت لآخر حتى نضجها.

يتم إخراجها ويتم توزيع الشربات عليها. مكونات الشربات سكر.

ماء.

عصير الليمون. الطريقة نضع المكونات السابقة على نار هادئة في وعاء.

يترك الخليط على النار حتى الغليان بدون تقليب. مكونات الشرباتالطريقة الوسوم

كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك من الوصفات المتميزة والتي يبحث عنها الكثير من محبين الكيك بشكل خاص، حيث أن الكيك من الحلويات المفضل لدى الكثير من الأطفال والكبار، ولا يتطلب تجهيزها مكونات ذات سعر مرتفع أو خطوات مبالغ فيها، وفي مقالنا هذا سوف نتعلم بخطوات بسيطة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بسهولة لإعدادها في المنزل بخطوات بسيطة. كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك كيكة الزبادي الهشة بمكونات في مطبخك يمكن عمل كيكة الزبادي الهشة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك كالتالي: المكونات 2 كوب دقيق.

3 بيضات.

ربع كوب لبن.

كوب زبادي.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند مبشور. طريقة التحضير يتم خفق البيض مع الزبادي والسكر والفانيليا، يمكن استخدام السكر البودرة لسهولة الذوبان أو السكر العادي.

بعد أن يتم ذوبان السكر في البيض يتم إضافة اللبن والزيت ويخفق مرة أخرى.

يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا مع جوز الهند المبشور في وعاء كبير.

يتم إضافة المزيج السائل على مزيج الدقيق وتقليب المكونات جميعًا.

يتم تجهيز الصينية التي سوف يتم إدخالها الفرن وتغطى بالزيت والدقيق، ونضع المزيج السابق في الصينية.

ويجب أن يكون درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية وتركها حتى تنضج. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات المكوناتطريقة التحضيرطريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات يمكن تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات من خلال إتباع الوصفة التالية: المكونات 1 ونصف كوب دقيق.

1 ونصف ملعقة بيكنج بودر.

4 بيضات.

ملح.

فانيليا.

سكر ناعم.

ثلاثة أرباع كوب زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

جوز هند للتزيين. طريقة التحضير يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونضع الزبدة وقليل من الطحين في صينية الخبز، وتغطية كافة أجزائها الداخلية.

يتم التخلص من الطحين الزائد في الصينية.

يتم نخل الدقيق ونضع الملح والبيكنج باودر والدقيق المنخل ونخلطها جيدًا، ثم يتم وضع البيض والفانيليا في وعاء كبير وخلطهم معًا.

ثم نضيف السكر ونضرب المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم إضافة نصف كمية الدقيق المنخول مع البيكنج باودر والملح، وذلك إلى خليط السكر والبيض والزيت وخلط المكونات جيدًا.

ثم يتم إضافة اللبن للمزيج والخلط مرة أخرى، ثم نضيف باقي كمية الدقيق ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يتم وضع المزيج في الصينية التي تم تحضيرها مسبقا.

يتم إدخالها الفرن يجب متابعة الكيك من وقت لآخر حتى نضجها.

يتم إخراجها ويتم توزيع الشربات عليها. مكونات الشربات سكر.

ماء.

عصير الليمون. الطريقة نضع المكونات السابقة على نار هادئة في وعاء.

يترك الخليط على النار حتى الغليان بدون تقليب. مكونات الشرباتالطريقة

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