طريقة تحضير الكنافة بالجلاش في المنزل بأقل تكلفة وفي أقصر وقت

نقدم لكم عبر موقعنا تحضير الكنافة بالجلاش حيث أن الكنافة بالجلاش من الحلويات الشرقية المميزة والتي تكون مزيج رائع من كل من الكنافة والجلاش، وتعد الكنافة بالجلاش من الحشوات المختلفة والغير تقليدية، وبالاضافة الى ذلك تتمتع بمذاقها الرائع الذي يجعلها مميزة عن بقية الحشوات الأخري، ولهذا فالعديد من السيدات يبحثون عن طريقة اعداد الكنافة بحشوة الجلاش، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة.

تحضير الكنافة بالجلاش

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير الكنافة بالجلاش

كوب من السمن.

كوب من الزبد، وتكون بدرجة حرارة الغرفة.

2 لفة جلاش جاهز.

1 كيلو من الكنافة.

لوز وفستق مطحونين.

شربات

قبل البدء في تحضير الكنافة بالجلاش يجب أولا أن نقوم بتسخين الفرن بدرجة حرارة 170م.

نضع وعاء على النار ونضع بداخله السمن والزبد، ويجب أن تكون النار هادئه، وننتظر حتى يذوب تماما.

الخطوة التالية هى تحضير لفائف الجلاش وحشوها، نحتاج الى فرشاة للدهن حتى نتمكن من دهن الجلاش بالسمن.

نبدأ في تجهيز الجلاش واحدة تلو الأخري، فنقوم بفرد ورقة الجلاش ونقوم بتقطيعه الى شرائط طولية.

نقوم بدهن الجلاش بالزبد والسمن مستخدما الفرشاة.

ثم نبدأ باضافة حشوة المكسرات بالاضافة الى الكنافة ونقوم بلفها حتى تظاخذ شكل أصابع الجلاش الجاهزة، ونضعها بالصينية.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة مع كل الكمية السابقة حتى تنتهي.

نضع الصينية في الفرن وننتظر حتى يحصل الجلاش على اللون الذهبي، ويحتاج هذا الأمر الى حوالي 10 دقائق وبعد ذلك تصبح أصابع الجلاش جاهزة.

وبعد النضج تخرج من الفرن وننتظر حتى تبرد ثم نقوم باضافة الشربات عليها، وتقدم بألف هنا.

بهذه الخطوات البسيطة نكون تمكنا من تحضير حلوى الجلاش بحشوة الكنافة بطريقة سهلة وبسيطو ولا تحتاج الى وقت كبير.