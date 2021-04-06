خطوات عمل كيك الشاي الخفيف لفطور مميز وعشاء لايت

هناك عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن طريقة عمل كيك الشاي الخفيف، والذي يعتبر مناسب للغاية للتقديم على فطور مميز، أو عشاء خفيف، كما أنه من الممكن أن يضاف إلى الضيافة في ساعة العصاري أو حفلات الشاي، ويتمتع بقيمة غذائية قوية نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات. طريقة عمل كيك الشاي طريقة عمل كيك الشاي نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 3 كوب من الدقيق.

1 كوب من اللبن كامل الدسم.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

4 حبة كبيرة من البيض.

2 كوب من السكر الناعم.

1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. خطوات التحضير بالتفصيل نقوم بنخل المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح سوياً في وعاء عميق. في وعاء آخر نقوم بخفق كل من السكر والزبدة جيداً حتى يصبح قوامهم كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق وبعدها نضيف الفانيلا. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق بالتدريج والتناوب مع الحليب والاستمرار في الخفق. بعد إتمام المزيج نقوم بوضعه في قالب كيك مدهون بالسمن ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. يترك في الفرن 40 وحتى 50 دقيقة على الأكثر ويقدم بارد. طريقة عمل كيك الفانيلا طريقة عمل كيك الفانيلا المكونات 2.25 كوب من الدقيق.

1.5 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبتين من البيض.

1.3 كوب من السكر.

1/2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح.

1 معقة صغيرة من الفانيلا.

1 كوب من اللبن. خطوات التحضير نقوم أولاً بتقليب جميع المكونات الجافة وتترك جانباً. في وعاء آخر نقوم بخفق كل من السكر والزبدة جيداً حتى يصبح قوامهم كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق وبعدها نضيف الفانيلا. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق بالتدريج والتناوب مع الحليب والاستمرار في الخفق. بعد إتمام المزيج نقوم بوضعه في قالب كيك مدهون بالسمن ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. يترك في الفرن 40 وحتى 50 دقيقة على الأكثر ويقدم بارد. الوسوم

هناك عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن طريقة عمل كيك الشاي الخفيف، والذي يعتبر مناسب للغاية للتقديم على فطور مميز، أو عشاء خفيف، كما أنه من الممكن أن يضاف إلى الضيافة في ساعة العصاري أو حفلات الشاي، ويتمتع بقيمة غذائية قوية نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات. طريقة عمل كيك الشاي طريقة عمل كيك الشاي نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 3 كوب من الدقيق.

1 كوب من اللبن كامل الدسم.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

4 حبة كبيرة من البيض.

2 كوب من السكر الناعم.

1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. خطوات التحضير بالتفصيل نقوم بنخل المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح سوياً في وعاء عميق. في وعاء آخر نقوم بخفق كل من السكر والزبدة جيداً حتى يصبح قوامهم كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق وبعدها نضيف الفانيلا. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق بالتدريج والتناوب مع الحليب والاستمرار في الخفق. بعد إتمام المزيج نقوم بوضعه في قالب كيك مدهون بالسمن ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. يترك في الفرن 40 وحتى 50 دقيقة على الأكثر ويقدم بارد. طريقة عمل كيك الفانيلا طريقة عمل كيك الفانيلا المكونات 2.25 كوب من الدقيق.

1.5 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبتين من البيض.

1.3 كوب من السكر.

1/2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح.

1 معقة صغيرة من الفانيلا.

1 كوب من اللبن. خطوات التحضير نقوم أولاً بتقليب جميع المكونات الجافة وتترك جانباً. في وعاء آخر نقوم بخفق كل من السكر والزبدة جيداً حتى يصبح قوامهم كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق وبعدها نضيف الفانيلا. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق بالتدريج والتناوب مع الحليب والاستمرار في الخفق. بعد إتمام المزيج نقوم بوضعه في قالب كيك مدهون بالسمن ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. يترك في الفرن 40 وحتى 50 دقيقة على الأكثر ويقدم بارد.

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